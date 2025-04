Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek elhatárolódni tőle.","shortLead":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek...","id":"20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083.jpg","index":0,"item":"9e75ca50-076b-49be-aba4-997e20c459bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 06:00","title":"Ki az a szélsőjobboldali konteoinfluenszer, aki a hírek szerint elérte Trumpnál több nemzetbiztonsági vezető kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","shortLead":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","id":"20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34.jpg","index":0,"item":"445289e3-8a74-493d-8347-eff9970fdd97","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","timestamp":"2025. április. 04. 13:40","title":"Meghalt Újhartyán polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentő is érkezett, a baleset miatt torlódásra kell számítani a budapesti Kossuth Lajos utcában.","shortLead":"A helyszínre mentő is érkezett, a baleset miatt torlódásra kell számítani a budapesti Kossuth Lajos utcában.","id":"20250404_auto-baleset-astoria-ferenciek-tere-budapest-fovaros-taxi-autobaleset-mento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"1872fd24-9768-4055-8827-584022e926aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_auto-baleset-astoria-ferenciek-tere-budapest-fovaros-taxi-autobaleset-mento","timestamp":"2025. április. 04. 18:42","title":"Három autó ütközött össze az Astoriánál, az egyik fel is borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","shortLead":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","id":"20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18.jpg","index":0,"item":"5ef83ea7-d6c0-49ba-bd46-ed1f2e0ee19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","timestamp":"2025. április. 04. 12:03","title":"Káprázatos videókon a történelmi küldetés: a sarkvidékek felett jár a Fram2 űrmisszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore most egy interjúban beszélt arról, hogyan élték meg a problémákban gazdag küldetést, és hogyan sikerült végül dokkolni az ISS-hez.","shortLead":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore...","id":"20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39.jpg","index":0,"item":"259d5644-137b-4436-b015-3b2d98e027b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","timestamp":"2025. április. 03. 18:03","title":"Megszólaltak a Boeing Starliner űrhajósai: közel volt a tragédia az első tesztrepülés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277083b3-3c76-427f-aee6-b41b84d462eb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Dili. ","shortLead":"Dili. ","id":"20250403_lidl-lidli-polo-dili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/277083b3-3c76-427f-aee6-b41b84d462eb.jpg","index":0,"item":"eba77398-a694-4b78-9702-9f0f5d940536","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_lidl-lidli-polo-dili","timestamp":"2025. április. 03. 17:28","title":"Áprilisi tréfának indult, de a Lidl tényleg piacra dobja a LIDLI feliratú pólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már kilencven.","shortLead":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már...","id":"20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19.jpg","index":0,"item":"75e9fa72-30b8-4354-9200-d71b9bcbeed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","timestamp":"2025. április. 04. 08:11","title":"Hol van már az Opel? – Így cserélődtek le a legnépszerűbb autómárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik különösen alkalmas lehet arra, hogy a bolygó felszínére küldjék.","shortLead":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik...","id":"20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e.jpg","index":0,"item":"4cf49885-29f9-440d-af05-ffdca73f67cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","timestamp":"2025. április. 03. 19:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes lehet túlélni a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]