[{"available":true,"c_guid":"5862f738-ed8f-4ac8-b7c0-e71158e99716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háttérben az amerikai gyártók panaszai állnak, miszerint az olcsó, államilag támogatott kínai termékekkel nem tudják felvenni a versenyt.","shortLead":"A háttérben az amerikai gyártók panaszai állnak, miszerint az olcsó, államilag támogatott kínai termékekkel nem tudják...","id":"20250422_usa-napelem-vam-delkelet-azsia-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862f738-ed8f-4ac8-b7c0-e71158e99716.jpg","index":0,"item":"4e14de8c-641a-4274-8aef-c3e3265b798c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_usa-napelem-vam-delkelet-azsia-kina","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Az amerikaiak 3521 százalékos vámot akarnak kivetni a délkelet-ázsiai napelemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok polcaira kerülő okostelefonokra és táblagépekre. A megoldással minden vásárló jól fog járni. ","shortLead":"A nyár közepétől az energiahatékonyság, valamint a tartósság és javíthatóság mértéke is felkerül az újonnan a boltok...","id":"20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc013886-527e-45b9-bdfa-24a4bb7782cb.jpg","index":0,"item":"b5fba0ec-92f7-4b1f-8695-2867e7c48c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_okostelefon-tablagep-europai-unio-szabalyozas-energy-cimke-tartossag","timestamp":"2025. április. 22. 10:03","title":"Új címke kerül az okostelefonokra és táblagépekre, mindenképpen nézze meg vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","shortLead":"Immár ötödik alkalommal szavazták meg, hogy kinek jár a díj. ","id":"20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85e7316-8032-4ba4-8ea1-4867c4f58e79.jpg","index":0,"item":"253f5428-0333-4e6e-8387-abcf69a9d136","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_Oltas--es-tudomanyellenes-ugyvedno-kapta-meg-iden-a-Szkeptikus-Tarsasag-Laposfold-dijat","timestamp":"2025. április. 22. 21:10","title":"Oltásellenes ügyvédnő kapta meg idén a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","shortLead":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","id":"20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"4c24ade5-e539-46fe-b843-7e822ee93fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","timestamp":"2025. április. 22. 11:53","title":"Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","shortLead":"20 százalékos leépítés fontolgat az Intel.","id":"20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1cb61f-09a0-4d07-a4c9-312f61695b28.jpg","index":0,"item":"144319fc-a825-4643-963d-c18a5d998118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_intel-leepites-chipgyarto-vallalkozas","timestamp":"2025. április. 23. 08:45","title":"Megválhat dolgozói ötödétől a nagy múltú chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","shortLead":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","id":"20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37.jpg","index":0,"item":"aa6f5d4c-8526-4c2d-89d3-257d726782e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","timestamp":"2025. április. 22. 05:36","title":"Reagált a New York-i tőzsde Trumpnak a Fed-elnök elleni kirohanására, gyengülni kezdtek a mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest.","shortLead":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még...","id":"20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8.jpg","index":0,"item":"416ba98a-b127-4248-9c4b-a8f7a50b386f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","timestamp":"2025. április. 23. 10:37","title":"Hiába a nagy megszorítás, a trükközés, így is nőtt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]