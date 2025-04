Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"deb17b94-1561-4113-acc1-ffaa01f3240e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint Hollandia azért különösen vonzó célpont, mert számos nemzetközi szervezet székhelye található az országban, erőteljes támogatást nyújt Ukrajnának, otthont ad Rotterdam kikötőjének, valamint fejlett csúcstechnológiai szektorral rendelkezik.","shortLead":"A szervezet szerint Hollandia azért különösen vonzó célpont, mert számos nemzetközi szervezet székhelye található...","id":"20250422_holland-hirszerzes-orosz-hibrid-hadviseles-kibertamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb17b94-1561-4113-acc1-ffaa01f3240e.jpg","index":0,"item":"346563b1-fabe-4807-b265-edc3f6533af9","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_holland-hirszerzes-orosz-hibrid-hadviseles-kibertamadasok","timestamp":"2025. április. 22. 12:55","title":"Holland katonai hírszerzés: Oroszország fokozza a hibrid támadásokat Hollandia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől lehet érvényes a készpénzzel kapcsolatos új törvény, összesen négy másik törvényt írnak át.","shortLead":"Július elsejétől lehet érvényes a készpénzzel kapcsolatos új törvény, összesen négy másik törvényt írnak át.","id":"20250424_Semjen-Zsolt-torvenyjavaslat-keszpenzhasznalat-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"480e4372-999f-47e0-9bf0-5899dff74df9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Semjen-Zsolt-torvenyjavaslat-keszpenzhasznalat-keszpenz","timestamp":"2025. április. 24. 10:29","title":"Semjén Zsolt beadta a törvényjavaslatot a készpénzhasználat új szabályairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkció szerint eredetileg letiltották az előadást, de ezt a győri Audi Aréna cáfolta.","shortLead":"A produkció szerint eredetileg letiltották az előadást, de ezt a győri Audi Aréna cáfolta.","id":"20250423_Megis-lesz-Gyorben-Az-Orult-Nok-Ketrece","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"8fa72359-8b1d-4596-bf27-f2160080dfbc","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Megis-lesz-Gyorben-Az-Orult-Nok-Ketrece","timestamp":"2025. április. 23. 14:11","title":"„Betiltották a betiltást” – mégis előadják Győrben Az Őrült Nők Ketrecét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely a szexuális együttlétet igazoló, eddig még feltáratlan nyomokat azonosított.","shortLead":"A bíróságon ugyan még nem fogadnák el, mégis ígéretesnek tűnik ausztrál szakemberek kutatási eredménye, amely...","id":"20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2403fc0-bb72-4297-9740-c879ec2235d5.jpg","index":0,"item":"d1a60f5a-244a-4b0e-b473-4b1772260e05","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-szexoma-dns-bizonyitek-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:00","title":"Mi az a szexoma és miről árulkodik, amikor igazán nagy baj történt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes készíteni a mesterséges intelligencia, amiről a szakemberek is nehezen tudják megmondani, hogy a valóságot látják-e rajta.","shortLead":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes...","id":"20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9.jpg","index":0,"item":"aa52e9d5-4128-4cb5-8032-7fb697ba9825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 24. 10:03","title":"Egyre valósághűbb pedofil képeket generál a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","shortLead":"Az orosz elnök az ajánlatról állítólag Donald Trump különmegbízottjával beszélt.","id":"20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"d0d462b6-f18f-4308-89fd-6b73828d72a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_oroszorszag-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-financial-times","timestamp":"2025. április. 22. 20:42","title":"Financial Times: Putyin felajánlotta, hogy leállítja az ukrajnai inváziót a jelenlegi frontvonalon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cf742f-59c3-436e-95ef-2578647894a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyák emberi szociális hálóban elfoglalt szerepét vizsgálta az ELTE Etológia Tanszéke. Tanulmányuk következtetése szerint a kutyával való kötelékünk leginkább a gyerek–szülő viszony és a baráti kapcsolat keverékeként írható le.","shortLead":"A kutyák emberi szociális hálóban elfoglalt szerepét vizsgálta az ELTE Etológia Tanszéke. Tanulmányuk következtetése...","id":"20250422_kutya-gyerek-barat-elte-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65cf742f-59c3-436e-95ef-2578647894a8.jpg","index":0,"item":"78088866-ecc9-4913-afcd-a1dcc8f8d72a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kutya-gyerek-barat-elte-kutatas","timestamp":"2025. április. 22. 16:16","title":"A kutya egyszerre gyerek és legjobb barát az ELTE új kutatása szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]