[{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák autómentesítéséről, Karácsony Gergely azonban utolsó pillanatban kihátrált.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák...","id":"20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"42c834f5-89e3-434c-9fbe-f285ef265e32","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","timestamp":"2025. március. 26. 12:02","title":"Vitézy szerint Gyurcsány pártja megzsarolhatta a főpolgármestert, ezért nincs döntés a belvárosi utcák autómentesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék a belügyminiszter távozását követeli.","shortLead":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék...","id":"20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088.jpg","index":0,"item":"326e9fbb-4c77-443e-8c9c-4aa00df8f129","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","timestamp":"2025. március. 25. 09:47","title":"Tüntetések törtek ki Szkopjéban, a diszkótűz felelőseinek megbüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","shortLead":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","id":"20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3.jpg","index":0,"item":"2fee76bf-f944-4356-a3ad-a8b843c90f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","timestamp":"2025. március. 26. 20:20","title":"15 milliárd forintért épülhet meg Trump új elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és a magyar példával ellentétben nem kell ráfizetni, ha a piaci ár a rezsicsökkentett alatt van.","shortLead":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és...","id":"20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be.jpg","index":0,"item":"10c4886e-fcf6-4c18-b1a1-a562312c985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","timestamp":"2025. március. 26. 15:56","title":"Elengedhetik a lengyelek a rezsicsökkentést, olyan alacsony a piaci áramár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják a Teslát.","shortLead":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják...","id":"20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"2b9064b4-4757-476e-999f-66d314278a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","timestamp":"2025. március. 26. 11:17","title":"Kanada visszavág: kizárja a Teslát az e-autók támogatási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","shortLead":"Kollégánk egy baseballsapkát rendelt és meglepő leírást talált benne.","id":"20250325_temu-rendeles-cimke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3743524a-77a0-44d8-947d-2a68dfa58c26.jpg","index":0,"item":"1bf1f260-4b87-4965-ac74-df7441d0cc04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_temu-rendeles-cimke","timestamp":"2025. március. 25. 09:18","title":"A gyártás 15 méterre a közlekedési lámpától található – ha Temuról rendelünk, tényleg ne lepődjünk meg semmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a27de30-bdb8-41a1-84ed-23d9a68b41b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"J.D. Vance és felesége is Grönlandra utazik, és fiuk is elkíséri őket. ","shortLead":"J.D. Vance és felesége is Grönlandra utazik, és fiuk is elkíséri őket. ","id":"20250326_jd-vance-usha-vance-gronland-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a27de30-bdb8-41a1-84ed-23d9a68b41b7.jpg","index":0,"item":"1b974266-bddd-45ab-b6d6-25f522ec8e61","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_jd-vance-usha-vance-gronland-latogatas","timestamp":"2025. március. 26. 05:15","title":"A felhajtásra hivatkozva úgy döntött az amerikai alelnök, hogy csatlakozik Grönlandra látogató feleségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]