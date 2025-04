Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","shortLead":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","id":"20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c.jpg","index":0,"item":"4744daa2-9ad9-4a16-9b5a-87ee34ca67f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","timestamp":"2025. április. 29. 08:04","title":"Limitet akart módosítani, de már későn: közel 5 millió forintot emeltek le egy mágocsi nő számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67abc79-4344-48c8-85ac-8223ab7dedbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves modell és partnere, Pető Brúnó kiesett a show-ból, de mint mondta, így legalább a férjének nem kell izgulnia érte. ","shortLead":"A 29 éves modell és partnere, Pető Brúnó kiesett a show-ból, de mint mondta, így legalább a férjének nem kell izgulnia...","id":"20250428_A-Nagy-Duett-elo-adasaban-jelentette-be-Sydney-van-den-Bosch-hogy-varandos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d67abc79-4344-48c8-85ac-8223ab7dedbb.jpg","index":0,"item":"b530516b-eca1-4c5e-8907-95acd0e1bef7","keywords":null,"link":"/elet/20250428_A-Nagy-Duett-elo-adasaban-jelentette-be-Sydney-van-den-Bosch-hogy-varandos","timestamp":"2025. április. 28. 08:43","title":"A Nagy Duett élő adásában jelentette be Sydney van den Bosch, hogy várandós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza lázba a vásárlókat.","shortLead":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza...","id":"20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"afdccc81-a5a1-41b8-95c2-42b7fcfae0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","timestamp":"2025. április. 29. 05:45","title":"Hidegen hagyja a magyarokat, hogy Nagy Márton új frontot nyitna az árháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nincs, de ötösökből azért jó pár született.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nincs, de ötösökből azért jó pár született.","id":"20250427_hatoslotto-17-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"5e4d8e8f-ba98-471c-afcc-0f25c5959294","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_hatoslotto-17-het","timestamp":"2025. április. 27. 16:59","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni.","shortLead":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor...","id":"20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d.jpg","index":0,"item":"6a6c4780-d6c2-4072-af29-ec90243525d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","timestamp":"2025. április. 28. 11:22","title":"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","shortLead":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","id":"20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf.jpg","index":0,"item":"bab124ea-8dd0-42e3-a1c5-6ace371aa621","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","timestamp":"2025. április. 28. 08:33","title":"Tekerős ablakok, de alig 9 millió forintos ár, ilyenek lesznek az Amazon-vezér Jeff Bezos autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]