Hatalmas áramszünet bénította meg az életet hétfőn Spanyolországban és Portugáliában, a két országban több millióan maradtak áram nélkül – írja a Politico.

A Red Electrica spanyol hálózatüzemeltető közlése szerint az Ibériai-félsziget nagy részéről, Madridtól Lisszabonig jelentettek problémákat a déli órákban, és már dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. „Az okokat már elemezzük, és minden erőforrást megmozgatunk a megoldás érdekében” – közölték.

A spanyol El Mundo szerint Franciaország egyes részeit is érintette az áramkimaradás, és több spanyolországi nagyvárosban – így Sevillában, Barcelonában és Pamplonában –, illetve a madridi Barajas repülőtéren pedig kora délutánra sem állt helyre a szolgáltatás. Számos más repülőtéren is elment az áram, ami miatt járatokat kellett törölni.

Az Expresso szerint a portugál szolgáltató, az E-Redes szolgáltató azt közölte, hogy az áramkimaradás „az európai elektromos hálózat problémája” miatt következett be. Hozzátették: minden jel szerint feszültségegyenlőtlenség okozta az összeomlást.

Massive Blackout In Europe Residents In Spain, Portugal, France, And Belgium Report Major Outages. Airports And Subways Shut Down, Communication Networks Hit. Madrid’s Barajas Airport Is Out Of Service, El Mundo Reports. No Official Cause Confirmed Yet. Chaos Unfolds.… pic.twitter.com/KZUkQbSL90