Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők aggódnak, de úgy vélik, korai temetni a keretrendszert.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nekimegy az ESG-nek, mondván: az visszafogja a gazdasági növekedést. Az érintett szereplők...","id":"20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b0eac3-7830-4dfd-a297-5a3d57ec31dc.jpg","index":0,"item":"592dd261-534c-4aa2-9912-8eb2df01df20","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-trump-esg-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 30. 17:45","title":"Trump a porcelánboltban: a szemétdombon végzik a törvények, amelyek említik a klímaváltozást vagy az üvegházhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról is beszélt, hogy hamarosan még több hasonló érkezik.","shortLead":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról...","id":"20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699.jpg","index":0,"item":"5c71f75a-40fc-449a-9103-50cd14460a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","timestamp":"2025. május. 29. 09:03","title":"Nézzen rá a Spotifyra, már önnél is megjelenhettek az új funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daed7f3-934b-4df9-bd17-fe2aa3b812a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel felére olvadt a nyereség, de stabil képet nyújt a vállalat állapota, amely folyamatosan bővíti a kecskeméti üzemét.","shortLead":"Közel felére olvadt a nyereség, de stabil képet nyújt a vállalat állapota, amely folyamatosan bővíti a kecskeméti...","id":"20250529_A-kecskemeti-Mercedes-is-megerezte-az-autoipar-valsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daed7f3-934b-4df9-bd17-fe2aa3b812a4.jpg","index":0,"item":"e94c5316-f1d7-4db5-9fcf-bc27efe82763","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_A-kecskemeti-Mercedes-is-megerezte-az-autoipar-valsagat","timestamp":"2025. május. 29. 11:56","title":"A kecskeméti Mercedes is megérezte az autóipar válságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban háborús uszítással vádolta meg Berlint.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban háborús uszítással vádolta meg Berlint.","id":"20250528_wadephul-oroszok-leckeztetes-haboru-raketak-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"48ca532b-f710-4be0-990d-23e53eeed7f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_wadephul-oroszok-leckeztetes-haboru-raketak-ukrajna","timestamp":"2025. május. 28. 21:51","title":"Német külügyminiszter: Nem fogjuk hagyni, hogy az oroszok leckéztessenek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454310a-e719-42ec-a6d6-53a7e36a89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KRÉTA rendszerben név nélkül kitölthető tanár-értékelések most beérkező eredményei alapján sértett tanulók és szüleik állhatnak bosszút tanárokon, állítja a pedagógus szakszervezet.","shortLead":"A KRÉTA rendszerben név nélkül kitölthető tanár-értékelések most beérkező eredményei alapján sértett tanulók és szüleik...","id":"20250529_KRETA-PDSZ-ertekeles-osztalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6454310a-e719-42ec-a6d6-53a7e36a89bb.jpg","index":0,"item":"75df1aa6-4c32-450d-895b-883acd18974c","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_KRETA-PDSZ-ertekeles-osztalyozas","timestamp":"2025. május. 29. 16:12","title":"Bosszúpontozás indult a KRÉTA rendszerében a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]