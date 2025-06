Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról van szó – tárták a nyilvánosság elé legfrissebb eredményeiket svéd kutatók az Európai Kardiológiai Társaság belgrádi konferenciáján.","shortLead":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek...","id":"20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab.jpg","index":0,"item":"6d187c4d-a25c-4f22-8fd5-8c2240bec7e5","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","timestamp":"2025. május. 31. 15:45","title":"Felejtse el a BMI-t, van egy sokkal beszédesebb mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","shortLead":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","id":"20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8.jpg","index":0,"item":"76d9a5b2-7ca0-4f65-b10c-1104192fd24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","timestamp":"2025. június. 01. 11:36","title":"Iggy Pop, Queens Of The Stone Age, Fontaines DC – idén is érdemes a Pohodát választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú meghallgatása után fogják újratárgyalni az egész pert. ","shortLead":"Az egyik bíró „inkább viselkedett színészként, mint bíróként” egy dokusorozat kedvéért – mondta a főügyész. Ötven tanú...","id":"20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/691ad08c-b3a8-4b43-8c35-9fff9a9e6e47.jpg","index":0,"item":"c7c8d33b-5aa2-4bf5-b2ca-a4d64145f7d4","keywords":null,"link":"/sport/20250530_diego-maradona-birosag-biro-ujratervezes","timestamp":"2025. május. 30. 19:08","title":"Az egyik bíró médiaszereplése miatt tárgyalják újra Maradona orvosi stábjának perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének mérlegében.","shortLead":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének...","id":"20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"df450a0c-93ef-482e-ba0d-5b0135c23d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:38","title":"Felszívódott Bayer Zsolt cégének profitja, miután tavaly nem kapott támogatást a Szerencsejáték Zrt.-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak. Az ügyet mégis további vizsgálat nélkül lezártnak tekinti a szervezet közgyűlése.","shortLead":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak...","id":"20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a.jpg","index":0,"item":"6fc70595-5656-426b-9fed-c4ec8d569da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","timestamp":"2025. május. 30. 18:35","title":"Gyanús költéseket találtak a síszövetségnél, ötmilliót fizettetnének vissza a volt elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia előállításához, de a világegyetem jobb megismeréséhez is közelebb vihet.","shortLead":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia...","id":"20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3.jpg","index":0,"item":"5b601670-1bed-47ad-bac0-ad5a0d31427e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","timestamp":"2025. május. 30. 18:03","title":"Áttörés a magfúzióban: közelebb került a valósághoz a korlátlan energia előállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]