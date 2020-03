Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","shortLead":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3a926-2582-4054-bb3a-bb081ded8563","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","timestamp":"2020. március. 24. 10:40","title":"Kóbor macskák százai kerültek bajba a járvány miatt lezárt Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos országos vesztegzárat - jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a kormány hétfői ülése után. Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Az ukrán kormány döntése értelmében keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják.","shortLead":"Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos...","id":"20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae72d8-fb9b-43cd-ba3f-3c264acf74cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9903ce2b-dfe2-46e3-b95d-70d99846adcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Meghosszabbitottak_a_vesztegzarat_Csehorszagban_Ukrajnaban_leallitjak_a_videki_reptereket","timestamp":"2020. március. 23. 20:51","title":"Meghosszabbították a vesztegzárat Csehországban, Ukrajnában leállítják a vidéki reptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","shortLead":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","id":"20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c89348-81df-4bbe-b937-382dc52bef13","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","timestamp":"2020. március. 23. 12:48","title":"Maszkokat gyártanak és adományoznak a francia és az olasz luxuscégek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","shortLead":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","id":"20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f2567-8472-40bc-b746-eb665abd834a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 07:43","title":"Koronavírus: a cseh miniszterelnök szerint egy sor dolgot rosszul kezeltek, bocsánatot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2020. március. 23. 07:30","title":"Mikor lesz a stresszből depresszió? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva az amerikai palaolaj-kitermelőket is csődbe kergetné.","shortLead":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva...","id":"202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd408a10-d9d8-47d8-957b-5d494fdb5971","keywords":null,"link":"/360/202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","timestamp":"2020. március. 23. 15:00","title":"Nem csak a járvány miatt van káosz az olajpiacon. És jöhet ennél rosszabb is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan kevés lesz a jelenlegi, megyénként egy speciálisan felszerelt \"koronás\" mentő, így a teszteléshez a hvg.hu információi szerint mentőrobogókat és -motorokat is bevetnek majd. ","shortLead":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan...","id":"20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceff748-d7ed-4e8c-9cc3-f7456a8adf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","timestamp":"2020. március. 23. 16:06","title":"Motoros mentőket küldenek a koronavírus-gyanús betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]