[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csernavölgyi István megerősítette a hírt, az intézmény dolgozói megdöbbentek a történteken. ","shortLead":"Csernavölgyi István megerősítette a hírt, az intézmény dolgozói megdöbbentek a történteken. ","id":"20200411_Kasler_Miklos_szekesfehervari_korhaz_foigazgato_levaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678fbe71-3c19-4ae3-883d-3b5c60d6fd75","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kasler_Miklos_szekesfehervari_korhaz_foigazgato_levaltas","timestamp":"2020. április. 11. 09:09","title":"Kásler Miklós leváltotta a székesfehérvári kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","shortLead":"Ennyi ember munkájáról még sehol nem született egyszerre döntés, amióta kitört a járvány.","id":"20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df740a86-6855-4cf5-85c3-58a226ee93b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_Walt_Disney_World_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 10:53","title":"A Walt Disney World 43 ezer dolgozójának munkaviszonyát függesztik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De vajon megéri azt a tetemes összeget, amit elkérnek érte? Körbejártuk a témát.","shortLead":"A normál okosfogkefe olyan múlt évtizedbe való, 2020-ban már a mesterséges intelligenciás fogkefe számít menőnek. De...","id":"20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7a956-94bc-4ff0-a399-bcf33d43cd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f2078-9b09-45aa-af89-f83a4a328693","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_elektromos_fogkefe_mesterseges_intelligencia_oralb_genius_x_teszt","timestamp":"2020. április. 12. 17:00","title":"Mi értelme van a fogkefének, amelyben már mesterséges intelligencia is dolgozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat mozgatják.","shortLead":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat...","id":"202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f82d50-d12a-47cb-884c-d30105198503","keywords":null,"link":"/360/202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","timestamp":"2020. április. 12. 15:00","title":"Másfél millió forintos vagyont \"egyszerűsítettek\" Mészáros Lőrinc jó ismerősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet nyúlnak a mobiljuk után, melyre egyre szívesebben töltenek le részben vagy egészben fizetős alkalmazásokat is.","shortLead":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet...","id":"20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f7a53-9d38-43c7-8b92-51069183b471","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","timestamp":"2020. április. 12. 08:03","title":"Nagyon pörög az App Store és a Play áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","shortLead":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","id":"20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc5792-08a3-46a6-9f07-39f5b5b38d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Öt hónapja indult csak, de már több mint 50 millió előfizetője van a Disney+-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]