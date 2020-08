Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","id":"20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb77a5a5-31d4-4586-8d00-1d1e82b60f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:33","title":"Varga Judit sem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában bevezetnék a négynapos munkahetet. Az eredmény: félmillió új állás.","shortLead":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában...","id":"20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe66a30-2982-446c-8314-94784fc659e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:51","title":"A négynapos munkahét félmillió munkahelyet teremtene a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200830_koronavirus_magyar_teszteles_telekom_5g_android_foto_lokacios_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1918fa7f-591a-48c8-83f2-86d9952cf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf044e5-bea3-4c7e-9011-3b4f55e4124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_magyar_teszteles_telekom_5g_android_foto_lokacios_adat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez történt: Magyarország lenyomta egész Európát egy koronavírus-mutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5afca85f-7716-41c4-b05f-115f00e54ff4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úszók a Szabadság híd pesti oldaláról indultak és a Műszaki Egyetemnél értek partot. ","shortLead":"Az úszók a Szabadság híd pesti oldaláról indultak és a Műszaki Egyetemnél értek partot. ","id":"20200829_Duna_Budapest_belvaros_atuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5afca85f-7716-41c4-b05f-115f00e54ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ef9f3-2bfd-4783-ab99-c2ea45506d77","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duna_Budapest_belvaros_atuszas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:19","title":"Több százan úszták át a Dunát a budapesti belvárosnál - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","shortLead":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","id":"20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d6dd-23cb-4106-8af2-14ca2b466717","keywords":null,"link":"/elet/20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:57","title":"Akkora lesz holnap a hőség, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve Aljakszandr Lukasenka államfő lemondását, de helyszíni tudósítások szerint a rendőrök kordonokkal zárták le a tér felé vezető utcákat, és megkezdték a letartóztatásokat. Ezért a \"Béke és Igazságosság\" tiltakozó menet résztvevőinek egy része elindult az elnöki rezidenciához.","shortLead":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve...","id":"20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1460964-622d-482a-bd9b-af9a7f70bb62","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:08","title":"Tüntetők indultak Minszk központja felé, az elnöki rezidenciához, a rendőrök közbeavatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]