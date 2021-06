Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","shortLead":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","id":"20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967ae84a-55c3-462a-9a7a-4ae3a2ae84b5","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","timestamp":"2021. június. 13. 20:34","title":"Ausztria megingott, de végül megérdemelten szerezte meg történelme első Eb-győzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged betekintést a modern Apple-eszközökön.

","shortLead":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged...","id":"20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4633b-cdbb-4118-a749-5da66d5092d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","timestamp":"2021. június. 12. 11:03","title":"Visszatért az iPhone-okra a közkedvelt iOS 4 – egy rendhagyó alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","shortLead":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","id":"20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b3f3c-b5d1-4c5b-9dba-3808a0a19ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","timestamp":"2021. június. 12. 15:45","title":"Kényelmetlenül érzi magát tőle, ezért lemondott fizetéséről a 18 éves holland trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője szombaton, utalva arra, hogy megkezdődött a foci-Eb, és nagyok az elvárások a horvát válogatottal szemben.","shortLead":"Ne szervezzenek tömeges meccsnézéseket a tereken, mert kockázatos! - figyelmeztetett Davor Bozinovic horvát...","id":"20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eba869d-ed24-42c1-9509-b59d235ff683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a654dcd-5375-43e8-b762-e3b631561b52","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Veszelyes_a_tomeges_meccsnezes_a_horvat_belugyminiszter_szerint","timestamp":"2021. június. 12. 18:44","title":"Veszélyes a tömeges meccsnézés a horvát belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"Németh András","category":"_tudomany","description":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az, hogy így lehetővé válik az utazás, illetve a családtagok meglátogatása – ál a The Guardian című brit lapban közzétett tanulmányban.","shortLead":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az...","id":"20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb0d61-52f8-4a69-9b35-efeff4df1dd8","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","timestamp":"2021. június. 12. 21:20","title":"A brit tanulmányok szerint az oltásellenesek többsége végül feladja a tiltakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka a kezében, a következő pedig a bilincs a kezén.\r

","shortLead":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka...","id":"20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4167c71-2e26-4da5-b3e2-2c8a68aeba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","timestamp":"2021. június. 12. 09:26","title":"Áramot vezetett feleségébe, majd késsel akarta leszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]