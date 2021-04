Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről...","id":"20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2898d768-f95f-4f3f-88eb-6adf9f289a84","keywords":null,"link":"/360/20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","timestamp":"2021. április. 17. 16:30","title":"A Trabantokat az út szélén hagyják és kibelezik – 1991. április 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is figyelembe veszik. Januárban a bruttó átlagkereset 398 ezer forint volt. A bruttó közepes kereset csak 319 ezer forint.","shortLead":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is...","id":"20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b588754-1f3f-41ea-84bb-87084fd90806","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","timestamp":"2021. április. 17. 13:43","title":"Végre megtudhatjuk, mennyi a hétköznapi magyar fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át. Magyarországon április 30-án lehet utoljára táviratot feladni. ","shortLead":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át...","id":"202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86651800-edcb-465c-b1a6-3a769b91e15b","keywords":null,"link":"/360/202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","timestamp":"2021. április. 17. 13:30","title":"Az internetkorban a táviratból legfeljebb a távirati stílus maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","shortLead":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","id":"20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c84ac4e-5b88-478f-bd31-2463a041286d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","timestamp":"2021. április. 17. 20:23","title":"Csúnyán végződött egy autós üldözés Kaliforniában: felüljáró alá ékelődött be egy Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a német és a francia diplomácia is megfenyegette Oroszországot, ha hagyja meghalni Alekszej Navalnijt, aki mellett hívei hatalmas tüntetést szerveznek. ","shortLead":"Az amerikai, a német és a francia diplomácia is megfenyegette Oroszországot, ha hagyja meghalni Alekszej Navalnijt, aki...","id":"20210418_Tunteteseket_szerveznek_szerdara_Navalnij_tamogatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca4634-89af-4732-91c3-e49ac0ba16fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tunteteseket_szerveznek_szerdara_Navalnij_tamogatoi","timestamp":"2021. április. 18. 20:27","title":"Tüntetéseket szerveznek szerdára Navalnij támogatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turista csapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és agresszív személyzettel.","shortLead":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turista csapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és...","id":"20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac4ae-4af4-47b2-ac0f-f80f2abfba59","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","timestamp":"2021. április. 18. 21:30","title":"A válság elsöpörte Budapest legrosszabb éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]