Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor az iPhone-ok vízállóságáról beszél.","shortLead":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor...","id":"20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02e584-66e7-413e-999f-17c759898441","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","timestamp":"2021. április. 29. 09:03","title":"Nem is annyira vízállók az iPhone-ok? Pert indítottak az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","shortLead":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","id":"20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d36ec3-f401-47d0-887e-a55e50a65578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","timestamp":"2021. április. 28. 08:45","title":"Még idén forgalomba kerülhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már a fogyasztóbarát termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik önálló kalkulátorral.","shortLead":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már...","id":"20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb19372-51b1-4977-bf6b-fca29b79d7c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Mostantól könnyebb lesz jó döntést hozni, ha biztosítást kötnénk az otthonunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","shortLead":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","id":"20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a534cef3-b0bd-44c2-a19c-df5f83493220","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:01","title":"Megvertek egy iskolást, mert rászólt egy autósra, hogy ne dudáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","shortLead":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","id":"20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e542a2a2-9d79-4340-9343-67e17daba986","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 28. 12:14","title":"Megkéselte egy zuglói nő az élettársát, mert az elvesztette a kutyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Két kisfiú és egy kislány született meg, jól vannak.","shortLead":" Két kisfiú és egy kislány született meg, jól vannak.","id":"20210429_harmasikrek_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47f2cc5-a61a-499c-87d6-65a8b87c68ee","keywords":null,"link":"/elet/20210429_harmasikrek_miskolc","timestamp":"2021. április. 29. 17:48","title":"Fotók: Hármasikrek születtek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]