[{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","shortLead":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","id":"20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd177a6-908a-41e4-9f62-48464fcd5be4","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. október. 02. 11:21","title":"Itt a lista: 15 fiókját bezárja az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","shortLead":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","id":"20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05140708-8c6d-437d-92d6-512d76245d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 11:21","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a 300 lovas Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel a YouTube-ra, ahol már teljes pompájában látható az eszköz.","shortLead":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel...","id":"20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a67cf5-bfa7-46b2-8984-542b83825093","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","timestamp":"2018. október. 01. 13:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Google új csúcstelefonja? Akkor nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","shortLead":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","id":"20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677cd821-3c52-458e-807f-f0c9a38a4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Több milliárd forintot fizetünk azért, hogy Hernádi Zsolték egy nagyot befektessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel járó cégvezetői állást. ","shortLead":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel...","id":"20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac3040-a7ee-444a-a5b8-0d7490d7235a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 22:48","title":"Újabb ex-képviselőjének talált új megélhetést a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]