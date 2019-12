Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuliani megmentheti Trumpot az alkotmányos vádemeléstől.","shortLead":"Giuliani megmentheti Trumpot az alkotmányos vádemeléstől.","id":"20191217_Impeachment_megtartottak_az_utolso_meghallgatast_a_szerdai_szavazas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60037c2e-030a-469b-9804-1a1bd33e9996","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Impeachment_megtartottak_az_utolso_meghallgatast_a_szerdai_szavazas_elott","timestamp":"2019. december. 17. 20:22","title":"Impeachment: megtartották az utolsó meghallgatást a szerdai szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról. Nem az összeset szedik össze, most csak egy darabért mennek.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról...","id":"20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1df751-9dc6-48f6-9381-433f24ca02b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. december. 18. 11:03","title":"Felküldenek az űrbe egy kis robotot, hogy lehozzon egy 100 kilós szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növekvő a tendencia.","shortLead":"Növekvő a tendencia.","id":"20191218_magyar_szocialis_forum_kihules_fagyhalal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575953f9-96b2-466a-b516-37eb3c6f6dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_magyar_szocialis_forum_kihules_fagyhalal","timestamp":"2019. december. 18. 09:06","title":"December közepéig 37 életet követelt a kihűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41","c_author":"Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c2ce2-ec96-4af3-91f9-232fafb8336d","keywords":null,"link":"/360/201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","timestamp":"2019. december. 19. 15:00","title":"Megméretett a politikai harcban a Fidelitas, és könnyűnek találtatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]