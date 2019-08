A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szabványainak is megfelelő, négymedencés, ötszáz fős lelátói és ezerfős öltözői kapacitással rendelkező versenyuszodát építtet az ötezer fős Velence önkormányzata - írja a 24.hu.

A lap úgy tudja, a képviselőtestület júliusi ülésén döntött az önkormányzat a beruházásról, miután Koszti András Fidesz-KDNP-s polgármester elővezette az évek óta húzódó uszodaberuházás ügyét. A 4-5 milliárdos építkezésbe az önkormányzat úgy vágott bele, hogy 2,2 milliárd forintos az éves költségvetése, a szükséges pénz nagyobb része pedig nem áll a rendelkezésére.

A kivitelezési szerződést már megkötötték, és a jól menő Velence Resort & Spa Szálloda közvetlen szomszédságában, a Velencei-tó partján lévő hatalmas telken sietve el is kezdődtek az előkészítő munkálatok.

Az uszodaéptést először L. Simon László, a környék legbefolyásosabb fideszes politikusa vetette fel 2015 nyarán, majd a velencei önkormányzat cége, a Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. be is adott egy sportfejlesztési programot az uszoda támogatására a Magyar Vízilabda Szövetséghez, mondván növelni akarják a sportolói létszámot a településen. Az uszodára akkor 1,4 milliárd forint taopénzt kaptak, ám a hiányzó milliárdokat azóta sem sikerült sem előteremteni, sem kilobbizni.

Koszti András egy korábbi interjúban elismerte, hogy szorít a határidő, mert a város már többször kért hosszabbítást, a projekt végső befejezési dátumaként pedig 2020. június 30-át határozták meg, további halasztásra a taoprogramban nincs lehetőség, ehhez pedig 2019 tavaszán el kellett volna kezdeni az építkezést. Koszti szerint 4,7 milliárd forint a beruházás tervezett költsége, ebből a kivitelezéshez szükséges önerő 1,4 milliárd, amelyet Tessely Zoltán kormánybiztos nyilatkozata szerint egészében a kormánytól várnak.

A 24.hu úgy tudja, már előkerültek olyan elképzelések is, amelyek szerint függőhíd kötné össze az uszodát a szomszédos szállodával, ahol 2017-ben a Fidesz a kihelyezett frakcióülését is tartotta. A taotámogatásra pályázó önkormányzati cégben résztulajdonnal rendelkeznek a hotel tulajdonosai is, a hotel fő irányítója pedig Csapó Tamás, aki korábban Demján Sándor bizalmi embere volt, az Arcadom Zrt. volt vezérigazgatója, a Honvédelmi Minisztérium médiacégénél, a HM Zrínyi Kommunikációs Kht.-nál pedig hűtlen kezeléssel gyanúsították meg. Első fokon el is ítélték, másodfokon azonban új eljárást rendelt el a bíróság. Csapó ügyvezető volt az Eventhotels Zrt.-ben is, amelyben édesapja is érdekelt, és amely üzlettársa egy L. Simon László felesége nevén jegyzett cégnek.

Koszti András polgármester nem válaszolt a lap kérdéseire, az önkormányzati cég viszont megerősítette a beruházás megkezdését.