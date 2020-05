Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","shortLead":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","id":"20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbe2206-2cbc-47e0-97f1-987c84bec7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"Kásler: az orvosok az egészségügy agya, az ápolók a szíve és lelke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff065765-dc93-470e-8e47-705260967831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 11. 16:17","title":"Ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem készült el időre a cég az éves jelentéssel. Amíg az nincs meg, nem lehet a tőzsdén kereskedni a részvényeivel.","shortLead":"Nem készült el időre a cég az éves jelentéssel. Amíg az nincs meg, nem lehet a tőzsdén kereskedni a részvényeivel.","id":"20200511_mnb_kartonpack_tozsdei_kereskedes_allami_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6e514c-c0cc-4b03-b9ea-27c708eb7463","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_mnb_kartonpack_tozsdei_kereskedes_allami_felugyelet","timestamp":"2020. május. 11. 08:24","title":"Felfüggesztette az MNB az állami gyámság alá vont Kartonpack tőzsdei kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","shortLead":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","id":"20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16542852-4f54-4291-acf1-ab05167cbe36","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"A fesztivál elmarad, de a cannes-i versenyprogramról így sem kell lemondanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen drasztikusan. ","shortLead":"Az idei első negyedévben – nyolc év után – először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen...","id":"20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36eb27-117a-4a75-9e50-68e159ac92c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. május. 12. 10:50","title":"Drasztikusan visszaesett a használt autók behozatala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan bővíti okostelefonja egészségügyi szolgáltatásait. Mostanában állítólag a szívfunkciók figyeléséhez adna további réteget, hogy a telefon felismerje a pánikroham korai jeleit.","shortLead":"Az Apple folyamatosan bővíti okostelefonja egészségügyi szolgáltatásait. Mostanában állítólag a szívfunkciók...","id":"20200512_apple_watch_panikroham_eszlelesi_funkcio_watchos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6b89d6-25b3-488d-9743-50a2559df7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_apple_watch_panikroham_eszlelesi_funkcio_watchos","timestamp":"2020. május. 12. 10:03","title":"Szívroham vagy csak pánikroham? Az Apple Watch nemsokára megmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]