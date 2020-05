Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok mind elbuktak eddig.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok...","id":"20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d38fe5-0c1a-4505-991c-a29c29704613","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","timestamp":"2020. május. 12. 20:17","title":"Reggel hatkor vitték el a rendőrök a 64 éves szerencsi facebookozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","shortLead":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","id":"20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a279774f-0230-4445-ab9a-7419eed0082f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","timestamp":"2020. május. 12. 19:29","title":"Ezer dolgozóját rúgja ki a Brussels Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","shortLead":"William Sun Petrus a YouTube-ra töltött fel egy videót arról, miként vette hasznát egy 90 éves Remingtonnak. ","id":"20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768cdb72-f59b-41ee-8c31-5f26bd5d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15023b9b-ae47-43a9-81db-d599713bccc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_dobgep_remington_irogep_hazi_barkacs","timestamp":"2020. május. 12. 11:33","title":"Videó: Dobgépet csinált a 90 éves írógépből, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","shortLead":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","id":"20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd146454-748d-4f12-b659-6a008a5027c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 20:50","title":"Egy egész háztömböt levágták az áramról egyetlen lakó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7551b-29bb-40a8-ac7a-823067908872","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eldurvult egy közlekedési konfliktus Gödnél.","shortLead":"Eldurvult egy közlekedési konfliktus Gödnél.","id":"20200512_sofor_kamionos_buntetes_kozuti_veszelyeztetes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b7551b-29bb-40a8-ac7a-823067908872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef28fd3d-77c9-4fc6-b59e-945740992130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_sofor_kamionos_buntetes_kozuti_veszelyeztetes_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 12:31","title":"Kisbabájával az utastérben próbált revansot venni egy kamionoson egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","shortLead":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","id":"20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b46bf59-20f2-4ea3-9053-bd8176c7194c","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","timestamp":"2020. május. 13. 07:38","title":"Ákos a saját lányával elemeztette a saját dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","shortLead":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges veszélyforrást a szakemberek szerint a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.","shortLead":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges...","id":"20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfe2ed-ec19-4149-864e-2854e982b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 12. 05:15","title":"Az országban bárhol lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]