Megnőtt a medence? Kifelejtődött egy villa? Besegített a család? - bármennyi is az igazságtartalmuk, sok érdekességet tartogathatnak a politikusok vagyonnyilatkozatai. A bevallások elvileg minden évben alkalmat adnak rá, hogy az állampolgárok - a mi közvetítésünkkel - elszámoltathassák választott képviselőiket, így idén is megpróbálunk utána járni: mennyire van összhangban a politikusok vagyoni helyzete a fizetésükkel?

Az idei vagyonnyilatkozatok legnagyobb meglepetését Rogán Antal okozta, 809 millió forintos megtakarítást tüntetett fel, nyilatkozatából kiderült, hogy Rogán a szabadalmából 197 millió forint jövedelemhez jutott, így a nyilatkozat alapján mintegy 570 millió bevétele ingatlanok és ingóságok eladásából.

Ezek az alábbiak voltak:

a 185 négyzetméteres Pasa Parkban lévő lakás 100 százaléka

egy 40 négyzetméteres teremgarázs 7 százaléka

egy 111 négyzetméteres balatonlellei nyaraló 50 százaléka

két (100 és 120 négyzetméteres) szakonyfalui házban lévő 25-25 százalékos tulajdonrésze és

két festmény.

Később a Kormányzati Tájékoztatási Központon keresztül Rogán Antal az alábbi közleményt adta ki: "2020. január 31-én leadott vagyonnyilatkozatomban az előző évhez képest pluszbevételek jelentek meg. Ennek két oka van. Bevételem származik az általam jegyzett elektronikus aláírási szabadalomból, valamint válásomat követően az erdőterületeket leszámítva minden ingatlanomat és ingóságomat értékesítettem, más tulajdonom nincsen. Vagyoni helyzetem világos, nyilatkozatomban a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindent átláthatóan, részletesen feltüntettem."

A G7 gazdasági szakportál azonban arról ír, hogy az elmúlt évek ingatlanpiaci árrobbanása ellenére is valószínűtlennek tűnik, hogy az ingatlanpiacon ennyi pénzért lehessen értékesíteni a fenti ingatlanokat.

A szakonyfalui házakban lévő 25-25 százalékos részesedése testvéréhez, Rogán Valériához került tavaly novemberben, aki egyébként a település polgármestere. Ebből azonban Rogánnak nem keletkezett bevétele, mert csere történt. De ezzel a cserével is nagy üzletet köthetett a miniszter, ugyanis ahogy a G7 megjegyzi, a szakonyfalui házakban lévő tulajdonrészeiért cserébe a balatonlellei nyaraló teljes tulajdonosává vált a tulajdoni lapok alapján. A nyaralót korábban Rogán Antal és testvére fele-fele arányban tulajdonolta, de a szakonyfalui házcserékkel egy napon Rogán Valéria balatoni nyaralóban lévő 50 százalékos tulajdonrésze cserével Rogán Antalhoz került.

A balatonlellei nyaraló nem sokáig maradt Rogán Antalé, mivel egy december 23-i bejegyzés szerint volt felesége, Rogán-Gaál Cecília 100 százalékos tulajdonába került. Szintén nem adásvétel történt, hanem “házastársi vagyonközösség megszüntetése” révén került a balatoni ház Rogán-Gaál Cecília tulajdonába, ami a gyakorlatban osztozkodást jelent. Amikor volt feleségéé lett a nyaraló, Rogán is ingatlanhoz jutott, egyedüli tulajdonosa lett a 250 négyzetméteres luxuslakóparki lakásnak a fővárosi Pasa Parkban.

De nem volt az övé sokáig. A G7 azt írja, január 28-án a két albetéten lévő lakást megvásárolta egy négy nappal korábban bejegyzett bicskei cég, a Hankóczy 4-6. Ingatlan Kft., amely a Pasa Park címéről kapta a nevét. A cég többségi (91 százalékos) tulajdonosa a 37 éves, bicskei Mészáros Katalin, aki egyben a cég ügyvezetője is. A kisebbségi tulajdonos pedig a Takarékbank vagyonkezelő cége, a MATAK (Magyar Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.). A G7 megjegyzi: Mészáros Katalin 2016 óta tölt be különböző vezető pozíciókat a Vida József takarékszövetkezeti világához tartozó cégekben. Ő volt Vida takarékszövetkezete, a B3 Takarék ügyvezetője, amely a jelenlegi Takarékbank legfontosabb szervezője lett, most pedig az AB Banksoft Plus Kft.-ben és az ANTAK 2000 Kft.-ben ügyvezető, de több másik Vida-vállalkozásban tölt be felügyelőbizottsági tisztséget, így a Takarékinfo és a Vida Sercegés és Erdőzúgás című könyvét is kiadó Pannon Értéktár nevű vállalkozásokban.

Vida Józsefről a szakportál megjegyzi, az ő és Mészáros Lőrinc kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza, Vida egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, családjának egyik ingatlanán az akkor még gázszerelőként dolgozó Mészáros Lőrinc vezette be a gázt. De több üzleti ügy is összeköti őket.

A friss bicskei cég adásvétellel szerezte meg Rogán Antal lakóparki lakását, a tulajdonlapok szerint a két albetéten lévő ingatlant 650 millió forint jelzálogjoggal terhelték meg – írják.

Az azonban nem derül ki, és a cég sem válaszolta meg a G7-nek, hogy a Takarékbank által biztosított 650 milliós jelzáloghitelt fedezi-e más ingatlan a két Rogán-ingatlanon kívül. A lap által átnézett tulajdoni lapok és Rogán Antal szombati közleménye alapján szerintük „életszerű lenne, ha valóban 650 millió forint környéki áron vásárolták volna meg a Pasa Parkban található lakást”. Rogán ugyanis azt állította, hogy a szabadalma mellett az összes pluszbevétele az ingatlanjai és ingóságai értékesítéséből származtak. Értékes ingóságként pedig mindössze két festmény tüntetett fel.

Megkeresték az ügyben Rogánt is, a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt felelte, hogy “minden tételesen szerepel Rogán Antal vagyonnyilatkozatában, amit a vonatkozó törvények szerint nyilvánosságra kell hozni“.

Ha tényleg 650 millió a vételár, akkor a Pasa Parkban található ingatlan négyzetméterára 2,5 millió forint körüli. A NAV adatbázisa szerint a Hankóczy Jenő utcában 2018-ban az átlagos négyzetméterár 737 ezer forint volt.