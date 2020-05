Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c74656b7-3859-41d8-97fa-8aeeb271037a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is.","shortLead":"Feltűnik körülötte Mága Zoltán, Mészáros Lőrinc, Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump is.","id":"20200515_drmarias_festmeny_utolso_vacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74656b7-3859-41d8-97fa-8aeeb271037a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc8d4b9-17e2-4520-9604-a4cffbdeee99","keywords":null,"link":"/elet/20200515_drmarias_festmeny_utolso_vacsora","timestamp":"2020. május. 15. 10:41","title":"Orbán lett Jézus drMáriás Utolsó vacsoráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","shortLead":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","id":"20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3bd7d-4c8a-4c01-87db-8ae8b34e522d","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","timestamp":"2020. május. 15. 10:25","title":"Rászoruló vendéglátósoknak oszt ételt egy budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis Megállapodás. ","shortLead":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis...","id":"20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd01d9d-8893-40cb-ad1c-e6e44b5e399f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","timestamp":"2020. május. 15. 18:51","title":"Már tárgyal a NASA arról a nemzetközi egyezségről, amivel ismét embert repítenének a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta...","id":"20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16610de-f922-4cf2-9a6d-dda65630fbce","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","timestamp":"2020. május. 16. 12:29","title":"Merkely: Budapest is rászolgált a fokozatos lazításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3279de19-ae1b-4155-8e01-2694ebea7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 65 méter széles útszakasz egy lakóövezet kellős közepén húzódik keresztül. ","shortLead":"A 65 méter széles útszakasz egy lakóövezet kellős közepén húzódik keresztül. ","id":"20200515_lakasoktol_50_centimeterre_epitenek_autopalyat_egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3279de19-ae1b-4155-8e01-2694ebea7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7045f6-3959-44bd-a426-1d277e8110f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_lakasoktol_50_centimeterre_epitenek_autopalyat_egyiptomban","timestamp":"2020. május. 15. 11:21","title":"Lakásoktól 50 centiméterre építenek autópályát Egyiptomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","shortLead":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","id":"20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e20ecc7-bbb3-4a98-a973-65f1b4be4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","timestamp":"2020. május. 15. 05:41","title":"Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","shortLead":"A szebb napokat is látott 45 esztendős kereklámpás Ladát egykoron ünnepélyesen adták át a Merkurnál.","id":"20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ca042-1471-43bc-9f67-5bf832cd4cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f157ab38-9059-405f-9f08-eb5101991809","keywords":null,"link":"/cegauto/20200516_nagyezsda_ujra_feltunt_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_magyar_zsiguli_lada","timestamp":"2020. május. 16. 06:41","title":"Nagyezsda újra felbukkant: eladó egy történelmi jelentőségű magyar Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","shortLead":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","id":"20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c9c39-55c0-4248-aaea-a10038f33797","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","timestamp":"2020. május. 15. 16:47","title":"150 ezer forintra büntették meg a rendőrök az Orbán ellen tüntető ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]