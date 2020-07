Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek a hitükért, akiknek fontos a másik ember, akik reményt ébresztenek a másikban. Kereszténynek lenni ma Magyarországon. Vélemény.","shortLead":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek...","id":"202031_micsoda_ma_azegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d426a3c-437e-4f7b-9c57-36498e7968b8","keywords":null,"link":"/360/202031_micsoda_ma_azegyhaz","timestamp":"2020. július. 30. 13:00","title":"Lukácsi Katalin: Orbán Viktor szemében megvehető nyáj a magyar kereszténység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbe507-cfc3-4667-bd41-37967fb3c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 05:27","title":"150 ezernél is több áldozata van a járványnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","id":"20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf873df-0699-413f-966e-213dc842e980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","timestamp":"2020. július. 29. 13:58","title":"Akár 3 százalékkal is csökkenhet sok hitel törlesztőrészlete augusztustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","shortLead":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","id":"20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78917913-1b48-4483-bc5f-bf8d69c6c07a","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 30. 08:00","title":"Indexes rovatvezető: Nem Bodolaival volt a fő baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt érdeklődőknek.\r

","shortLead":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt...","id":"20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9b97a0-471f-47c0-9bb5-a6596b309c20","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","timestamp":"2020. július. 30. 13:59","title":"Osztrák focicsapat lehet Mészáros Lőrinc következő nagy fogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450f2cc9-b22f-4028-99f3-36dca9f55941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Antenna Hungária leányvállalata és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap is tulajdonos lett egy startupban, amely az autós balesetek megelőzésén dolgozik. ","shortLead":"Az Antenna Hungária leányvállalata és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap is tulajdonos lett...","id":"202031_robogaze_allam_azinnovacioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450f2cc9-b22f-4028-99f3-36dca9f55941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e407e-d9b1-42eb-9434-49ff145e9033","keywords":null,"link":"/360/202031_robogaze_allam_azinnovacioban","timestamp":"2020. július. 30. 16:00","title":"Intelligens sofőrmonitorozó eszköz fejlesztésébe szállt be az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]