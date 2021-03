Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","shortLead":"A magas aktivitásszint versenyelőnyt jelenthet.



","id":"20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca78a83-0a5d-436a-b9a6-6040634d5d94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210316_Hiperaktiv_a_gyerek_Felnott_koraban_sikeres_uzletember_valhat_belole","timestamp":"2021. március. 16. 13:30","title":"Hiperaktív a gyerek? Felnőtt korában sikeres üzletember válhat belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországnak nem tetszik, hogy a mikroblogon olyan üzenetek is látszódnak, amik a hatalomnak kellemetlenek lehetnek.","shortLead":"Oroszországnak nem tetszik, hogy a mikroblogon olyan üzenetek is látszódnak, amik a hatalomnak kellemetlenek lehetnek.","id":"20210316_oroszorszag_twitter_blokkolas_tiltas_navalnij_orosz_ellenzek_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947ef7f-b415-4299-b063-8061c9f2343a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_oroszorszag_twitter_blokkolas_tiltas_navalnij_orosz_ellenzek_tuntetes","timestamp":"2021. március. 16. 20:45","title":"Putyinék rászóltak a Twitterre: ha nem engedelmeskednek, betiltják az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","shortLead":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","id":"20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a028fe7-5e1d-4544-9b14-df875a962218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","timestamp":"2021. március. 16. 17:45","title":"Négy uniós állam is gyárthat Szputnyik vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban úgy látja: másfajta felhasználás is létezik, amivel tovább enyhíthetnénk a környezetre nehezedő terhet.","shortLead":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban...","id":"20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114e22a-7366-4cba-b88f-6064fcd289b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","timestamp":"2021. március. 17. 10:34","title":"Radikálisan csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a kidobott ételekből készült üzemanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, mint most.","shortLead":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba...","id":"20210317_uj_autok_eu_melypont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae013de5-c6c0-40b9-9ae4-b7ece7ea481e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_uj_autok_eu_melypont","timestamp":"2021. március. 17. 09:37","title":"Történelmi mélypontra esett a most forgalomba helyezett új autók száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","shortLead":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","id":"20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921489e9-4035-4540-a549-3b69dd641e09","keywords":null,"link":"/sport/20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","timestamp":"2021. március. 16. 15:26","title":"Ibrahimovic is ott van a svédek vb-selejtezőre készülő keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","shortLead":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","id":"20210316_iran_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f815a3a-d37a-49e2-bd3f-c1bcf71ba2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_iran_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 19:54","title":"Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","shortLead":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","id":"20210317_tokol_autos_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4570788-53d3-4d54-bab4-bf3691e0e674","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_tokol_autos_tuz","timestamp":"2021. március. 17. 07:58","title":"3500 négyzetméternyi területet gyújtott fel egy autós Tökölnél, amikor magára hagyta a kigyulladt kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]