[{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével együtt érkezett Budapestre.","shortLead":"A 39 éves férfi a résnyire nyitva hagyott ablakon át jutott be a lakásba. A sértett egy svéd nő volt, aki barátnőjével...","id":"20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d5b8cb-6cf8-477d-bf5e-73b10d3d5535","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vademeles_ablak_sved_no_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 10:21","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bemászott egy VII. kerületi lakás ablakán, majd megerőszakolta az ott alvó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony bezzeg nem akar stadionokat. Közben sikerült a magyar zászlót is beállítani az LMBTQ ellenpárjának.","shortLead":"A kormánypropaganda másod- és harmadvonala gyorsan irányba lett állítva: a siker Orbán Viktor miatt van, Karácsony...","id":"20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de4f5ac3-1e1d-457d-be14-3a9a3a112c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82debfa-7010-4330-8e35-4a577f68e23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_focieb_propaganda_fidesz_nemetmagyar","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Orbán épp most áldozta fel kedvenc szórakozását a kultúrharc oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy emberléptékű bulival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0f339-1bc4-4f9f-ab6d-57d090422ea2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","timestamp":"2021. június. 24. 09:30","title":"Foci helyett: Buli a kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új élőszereplős mozijában.



","shortLead":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új...","id":"20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534bd6d-b7e6-4f0e-85ff-97d4e5057e86","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"Megvan, ki fogja játszani Hófehérkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","shortLead":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","id":"20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e047-659e-4c6d-9c4e-0beba11c592f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 10:42","title":"Több mint 150 dolgozót rúgtak ki egy texasi kórházból, mert nem akarták beoltatni magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","shortLead":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","id":"20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d07e90b-fbd4-4a7c-a954-90159f40e907","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","timestamp":"2021. június. 23. 12:17","title":"Másodfokon vesztett a Népszava a perben, amit egy kormánypárti politikus indított egy karikatúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]