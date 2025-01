Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3dfbbcb-0ddc-4992-b6ce-dbb0cbb5fa80","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Rákosdubajról szóló vitát még végigvitték, de az ülés hátralévő részén nem vesznek részt – de a végén azért szavazni fognak.","shortLead":"A Rákosdubajról szóló vitát még végigvitték, de az ülés hátralévő részén nem vesznek részt – de a végén azért szavazni...","id":"20250129_tisza-part-fovarosi-kozgyules-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3dfbbcb-0ddc-4992-b6ce-dbb0cbb5fa80.jpg","index":0,"item":"ec84625b-d1a9-4655-97b2-ff5e324c2112","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_tisza-part-fovarosi-kozgyules-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:57","title":"Kivonult a Tisza Párt a Fővárosi Közgyűlés üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d195f0-6c9c-49b3-a1a2-bd9a4a7bd99e","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Volt, amikor még Magyarországra is nehezen kaphatott útlevelet egy romániai állampolgár. 