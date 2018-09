Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","shortLead":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","id":"20180923_m7es_autopalya_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24276d-e06d-4085-bf03-704c9a9f4d17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180923_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:46","title":"Baleset történt az M7-es autópályán, be fog állni a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány demilitarizálására. Egyre nagyobb az esélye, hogy az orosz-szír offenzíva nem kerülhető el.","shortLead":"A dzsihádisták egy része visszautasította a török-orosz javaslatot az északnyugat-szíriai Idlib tartomány...","id":"20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690ced69-465d-4f3b-bff5-6000d6d091b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4acf153-50e4-4cc1-9fff-ef417f2a47fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Haborus_keszulodes_EszaknyugatSziriaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:47","title":"Háborús készülődés Északnyugat-Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz bankok devizatartaléka elég nagy ahhoz, hogy bármilyen lakossági devizaigényt kielégítsenek - közölte az orosz jegybank elnöke. Orosz bankárok szerint nincs napirenden a dollárban elhelyezett megtakarítások rubelre történő átváltása.","shortLead":"Az orosz bankok devizatartaléka elég nagy ahhoz, hogy bármilyen lakossági devizaigényt kielégítsenek - közölte az orosz...","id":"20180923_Orosz_jegybank_elegendo_a_deviza_a_lakossagi_kovetelesek_teljesitesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212e8b10-97d2-472e-a884-2f0c0bcdb5fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Orosz_jegybank_elegendo_a_deviza_a_lakossagi_kovetelesek_teljesitesehez","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:45","title":"Orosz jegybank: elegendő a deviza a lakossági követelések teljesítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","shortLead":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","id":"20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c1e0f-9d40-426b-98ee-264428548ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:01","title":"Rangos versenyt nevezhetnek el az elhunyt Kulcsár Győző párbajtőrözőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta a bírságot; elindult a 7. cikkely szerinti eljárás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta...","id":"20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f708d0d2-f556-4b7b-86e3-103fed19c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:00","title":"És akkor Vlagyimir Putyin egy félidőre elrabolta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b8bd64-a85a-4300-b780-957a0809b8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg, a rakétakilövési gyakorlat miatt keletkezett tűz elfojtásán vasárnap már több mint 1200 tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és katona dolgozott.","shortLead":"Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg, a rakétakilövési...","id":"20180923_Ha_rosszul_sikerul_egy_hadgyakorlat__harom_hete_eg_a_lap_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b8bd64-a85a-4300-b780-957a0809b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0acf1-c593-4f9a-b5aa-8b908e16fe93","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Ha_rosszul_sikerul_egy_hadgyakorlat__harom_hete_eg_a_lap_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:57","title":"Ha rosszul sikerül egy hadgyakorlat – három hete ég a láp Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]