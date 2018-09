Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","shortLead":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","id":"20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a4e0e1-a5a1-43e4-900a-64ca54cfff00","keywords":null,"link":"/sport/20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:08","title":"Szalah kapta a Puskás-díjat, az övé az év legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja a dolgot. Egy interjúban azt is elmondta, szerinte az Orbán-rendszert szamizdattal, lakásokon tartott szabadegyetemekkel és underground könyvkiadóval lehet megdönteni. ","shortLead":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja...","id":"20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50295e8-ecc2-4d7c-bd6e-6b23e6ebbfe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:48","title":"Demszky fontolgatja, hogy visszatér a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","shortLead":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","id":"20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bdceaa-b268-4ac1-932e-35e1867e903d","keywords":null,"link":"/sport/20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:07","title":"Luka Modric lett az év futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","shortLead":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","id":"20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79ebbf-9dfb-4a54-804d-54dfdfabe2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:42","title":"A Terminátor után Superman is megérkezett Budapestre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és bocsánatot kért.","shortLead":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és...","id":"20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bf1197-d640-4e31-a08c-fb8b0cc4cc67","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:39","title":"Németországban is rengeteg gyereket bántalmaztak szexuálisan papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyújtogatás okozta a tüzet. ","shortLead":"Gyújtogatás okozta a tüzet. ","id":"20180924_Nem_veletlenul_gyulladt_ki_tobb_ezer_szamabala_Makonal_orizetben_egy_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0e60b-1b79-4bad-a31a-e050bcbcd4d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Nem_veletlenul_gyulladt_ki_tobb_ezer_szamabala_Makonal_orizetben_egy_ember","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:22","title":"Nem véletlenül gyulladt ki több ezer szalmabála Makónál, őrizetben egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a blokk ellenében visszaadják a Calcium-Sandoz árát, van, ahol azt javasolják, dobjuk ki. ","shortLead":"Van, ahol a blokk ellenében visszaadják a Calcium-Sandoz árát, van, ahol azt javasolják, dobjuk ki. ","id":"20180924_nem_minden_patikaban_veszik_vissza_a_kivont_gyogyszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71ce3ae-b5ad-475f-8f9b-ecea89f8a53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_nem_minden_patikaban_veszik_vissza_a_kivont_gyogyszereket","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:11","title":"Nem minden patikában veszik vissza a kivont gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]