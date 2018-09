Lassan már követhetetlen, ki ellen és miért indul eljárás az LMP-ben. Szél Bernadett egykori társelnök ellen már egyszer indult fegyelmi júniusban, mert egyeztetett az ellenzéki pártokkal a kampányban.

Most azonban úgy volt, újabb fegyelmi eljárás is indul Szél Bernadettel szemben az LMP-ben, ezt maga is megerősítette. De már ez sem biztos, hiszen a 24.hu most azt írja LMP-s forrásokra hivatkozva, a korábbi hírekkel ellentétben mégsem indul ellene újabb eljárás.

De indulhat helyette másik fegyelmi, Kanász-Nagy Máté elnökségi tag ellen a pártigazgató-választáson vélt visszásságok miatt.

Korábban Hadházy Ákost is eltiltották a tisztségekről, mert a koordinációt szorgalmazta, Sallai Róbert Benedeket pedig azért, mert fellökte székén Hadházyt. Később Szél Bernadettet is eltiltották a tisztségviseléstől, de azért egy ideig megengedték neki, hogy betöltse társelnöki pozícióját.

Végül Moldován Lászlót, az etikai bizottság elnökét fosztották meg tisztségétől, ami azért különös, mert Moldován korábban oroszlánrészt töltött be a fegyelmi eljárások menedzselésében.