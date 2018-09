Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta állítását.","shortLead":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta...","id":"20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08007681-139e-4d27-81bf-dfd3898798a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:02","title":"Trump szerint Kína ellene akar beavatkozni a közelgő választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","id":"20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5a7864-5849-41bb-aaa2-82628de0a2a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:03","title":"Árt a méheknek a világ legelterjettebb gyomirtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b401d-a4a2-46a5-b40c-8b7d36e65960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Iscónak vakbélgyulladása van. ","shortLead":"Iscónak vakbélgyulladása van. ","id":"20180925_Meg_ma_megmutik_a_Real_sztarjat_egy_honapra_is_kidolhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b401d-a4a2-46a5-b40c-8b7d36e65960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0bea9a-b4da-444f-a0bc-0b7a203fcfa5","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Meg_ma_megmutik_a_Real_sztarjat_egy_honapra_is_kidolhet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:26","title":"Még ma megműtik a Real sztárját, egy hónapra is kidőlhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7e53b-b5b3-45a3-a14f-7cf6aee3687d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:11","title":"A színpadon szenvedett balesetet Childish Gambino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_Mem_lett_Orban_repulozesebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2791a791-80c3-4e80-94fe-5bc2e76fe1de","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Mem_lett_Orban_repulozesebol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:45","title":"Mém lett Orbán repülőzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","shortLead":"Kedden ismét elérhető lett az oldal. ","id":"20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec6c04-527f-40de-8947-a367b1c5a796","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Visszatert_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:27","title":"Visszatért az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piacra kerültek az idei OLED-kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak, miben gyengébbek az elődjeiknél. Az alábbiakban a bootolási sebességekre derül fény.","shortLead":"Piacra kerültek az idei OLED-kijelzős iPhone-ok, és ettől kezdve egymást érik majd az összehasonlítások: miben jobbak...","id":"20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc801c46-4f20-458d-a067-ce48d8644ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcfcab-4fe1-4051-a381-bfc25f19ac68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_sebesegteszt_iphone_x_iphone_xs_iphone_xs_max_bootolas","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:03","title":"Ebben még jobb: gyorsabban indul a tavalyi iPhone, mint az újak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval kapcsolatban, az állami iskola sikerjelentést tett közzé.\r

\r

","shortLead":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval...","id":"20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9d32a8-ffb8-44af-9367-0f37d04e1e1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:30","title":"A Klik még büszke is a KRÉTA-ra, amitől a legtöbben a hajukat tépik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]