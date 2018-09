Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa államra is átterjed.","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda elleni véres merénylet jelezheti, hogy a Szíriában és Irakban burjánzó erőszak a perzsa...","id":"201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3803e00-ef9c-4e39-95ae-7fb326666ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a477d5c-4ab3-4cdd-b890-93a5d5bdaea6","keywords":null,"link":"/vilag/201839__merenylet_iranban__megtorlas__kulfoldi_szalak__perzsa_mutogatos","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:15","title":"Erőszakspirálban: felkészül Irán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a brit királyi család márka lenne, a világ legértékesebbjei között volna a helye. 