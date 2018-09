Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentétben azzal, amit a magyar kormány állít, Judith Sargentini szerint a beszámolóban \"nincs hiba\", és készítésekor kizárólag olyan forrásokra támaszkodott, amelyekben \"senki sem kételkedhet komolyan\".","shortLead":"Ellentétben azzal, amit a magyar kormány állít, Judith Sargentini szerint a beszámolóban \"nincs hiba\", és készítésekor...","id":"20180926_Judith_Sargentini_visszautasitja_a_magyar_kifogasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca41369-f76a-42b5-b9f0-0799d51f29dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Judith_Sargentini_visszautasitja_a_magyar_kifogasokat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:29","title":"Judith Sargentini visszautasítja a magyar kifogásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a társaság alkalmazottainak sztrájkja miatt jártak pórul. A Ryanair viszont azt állítja, minden kérelmet vissza fog utasítani, mivel a sztrájkot a konkurenseik robbantották ki.","shortLead":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat...","id":"20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aff20e-0cb3-4a31-b644-9bcac0447f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"24 ezer utas járt pórul a Ryanair miatt, de a légitársaság egy fillért sem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt miniszter.","shortLead":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt...","id":"20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d84688-4406-4ad4-b4a9-2b48b0d0f6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Balog Zoltán idézete áll egy református szoborcsoport középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","shortLead":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","id":"20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a13ace-d183-4bee-ad38-d77504b4b04a","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Veszélyes ez a Müllerben kapható étkészlet, ne használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos a hivatalos iratok alapján elhitte, hogy létezik a pénz, védence hogy ne hitte volna el – teszi fel a kérdést a csengeri örökösnő ügyvédje.","shortLead":"Ha Kósa Lajos a hivatalos iratok alapján elhitte, hogy létezik a pénz, védence hogy ne hitte volna el – teszi fel...","id":"20180926_Mar_a_csengeri_no_sem_biztos_benne_hogy_letezik_a_meses_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242fcbf3-7b8a-42b4-8966-93b08cb5b969","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Mar_a_csengeri_no_sem_biztos_benne_hogy_letezik_a_meses_orokseg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:39","title":"Már a csengeri nő sem biztos benne, hogy létezik a mesés örökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50643bb4-7ca6-4422-bd41-9022fe8fac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174c93bd-28b0-47b7-97a5-c3dc25860893","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Feldiszitett_mentoauto_is_begurult_a_siklosi_lagziba","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:07","title":"Feldíszített mentőautó is begurult a siklósi lagziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a brit királyi család márka lenne, a világ legértékesebbjei között volna a helye. Ráadásul egyre gyakrabban úgy is viselkednek, mint egy profi márka. Most éppen Meghan hercegné eljegyzési gyűrűjének replikáját dobják piacra, uszkve 10 ezer forintért.","shortLead":"Ha a brit királyi család márka lenne, a világ legértékesebbjei között volna a helye. Ráadásul egyre gyakrabban úgy is...","id":"20180928_Meghan_hercegne_eljegyzesi_gyurujevel_robbant_piacot_a_kiralyi_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4353178-fa33-4c5d-b016-8f3cc4d17005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16138c3b-3f6a-4ca8-bcc7-33d89e1f10d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Meghan_hercegne_eljegyzesi_gyurujevel_robbant_piacot_a_kiralyi_csalad","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:57","title":"Meghan hercegné eljegyzési gyűrűjével robbant piacot a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]