[{"available":true,"c_guid":"919e0e15-6803-41f9-8aae-b6cf540cf77c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a kórházi nyilvántartásban sem szerepelt az a beteg, aki a Népszava szerint az Országos Kardiológiai Intézetben halt meg, miután a szívsebészt elbocsátották – állítja az intézet vezetője.","shortLead":"Még a kórházi nyilvántartásban sem szerepelt az a beteg, aki a Népszava szerint az Országos Kardiológiai Intézetben...","id":"20181004_Tagadja_a_korhaz_hogy_koze_lenne_a_kirugott_szivsebesz_betegehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919e0e15-6803-41f9-8aae-b6cf540cf77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e299b918-c7bc-4078-9726-4d19f9301beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tagadja_a_korhaz_hogy_koze_lenne_a_kirugott_szivsebesz_betegehez","timestamp":"2018. október. 04. 18:35","title":"Tagadja a kórház, hogy köze lenne a kirúgott szívsebész elhunyt betegéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","shortLead":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","id":"20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5081a30b-7aef-4912-940a-0ba301aaa989","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","timestamp":"2018. október. 04. 22:59","title":"Chelsea-Vidi 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej eltűnéséről – közölték pénteken hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej...","id":"20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43a032-dc42-4c8e-8977-5ac4ff8f187d","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","timestamp":"2018. október. 05. 12:53","title":"Eltűnt az Interpol igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra írt arról, hogy a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést, hogy vállalati titkokat szimatoljon ki. Az érintettek egytől egyig cáfolják a lap állítását. ","shortLead":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra...","id":"20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a8f3b-b07f-4a59-a20f-5da4ba82bd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 04. 19:35","title":"Rizsszemnyi chipekkel kémkedhetett Kína az Apple és az Amazon ellen is, hogy adatokat lopjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg a HMD Global a PureView védjegy tulajdonosa, és a legújabb hírek szerint komoly tervei vannak vele.","shortLead":"Jelenleg a HMD Global a PureView védjegy tulajdonosa, és a legújabb hírek szerint komoly tervei vannak vele.","id":"20181005_nokia9_pureview_uj_nokia_csucstelefon_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ffe199-701d-4a91-baad-e9baef9e8301","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_nokia9_pureview_uj_nokia_csucstelefon_neve","timestamp":"2018. október. 05. 17:03","title":"Feltámad a Nokia nagy neve, a PureView?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant pedofilbotrány.","shortLead":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant...","id":"20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b22a9f-5e8e-42fd-a89c-a1ae440d45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","timestamp":"2018. október. 05. 19:57","title":"Német bíboros: a papi pedofíliára nem a cölibátus eltörlése a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként időnként majdnem mást tett, mint amit hirdet, de a felesége ilyenkor mindig rászólt.\r

\r

","shortLead":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként...","id":"20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8c7e4-ecef-4e38-b882-421a2ea0060a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 10:55","title":"Vekerdy Tamás jelmondata: „Szard le az iskolát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt alelnöke a közmédiának azt mondta, vezetné a pártot, megerősítve, hogy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívását kezdeményezte, mert ellenzi, hogy pártja vezetése „fúziót” hozzon létre a Jobbik és az LMP között.","shortLead":"Az ellenzéki párt alelnöke a közmédiának azt mondta, vezetné a pártot, megerősítve, hogy rendkívüli tisztújító...","id":"20181005_Volner_bejelentkezett_a_Jobbik_elnokenek_miutan_nekiment_a_partnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda6963-f5e4-465b-9671-685c75839edb","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_bejelentkezett_a_Jobbik_elnokenek_miutan_nekiment_a_partnak","timestamp":"2018. október. 05. 15:58","title":"Volner bejelentkezett a Jobbik elnökének, miután nekiment a pártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]