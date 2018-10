Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c08a1f-5b6e-4cd8-ba58-8afb27cf02ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De jellemzően drágább, mint a reptéren például.","shortLead":"De jellemzően drágább, mint a reptéren például.","id":"20181014_parkolas_auto_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c08a1f-5b6e-4cd8-ba58-8afb27cf02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a59d0d2-4f58-458b-b367-c08784a769af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_parkolas_auto_korhaz","timestamp":"2018. október. 14. 10:55","title":"Vélhetően a kórházaknál a legdrágább parkolni ma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely megtiltja az utcai hajléktalanságot. ","shortLead":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely...","id":"20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38ac3b-c00c-47ed-8f2d-f1efe389f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","timestamp":"2018. október. 15. 19:30","title":"Máris eltűntek a hajléktalanok a Deák térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó állami támogatást új, illetve a változás hatályba lépését követően meghosszabbítani kívánt szerződéseknél. 10 éves futamidejű szerződésnél a támogatás teljes összege 720 ezer forint.","shortLead":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó...","id":"20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc147c3-c031-427e-ad31-09c6d2aa2fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","timestamp":"2018. október. 15. 13:52","title":"Ha nem akarja elbukni a lakástakarék állami támogatását, ma még ilyen feltételekkel szerződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten maradtak a végére. Ők a világ legerősebb chilijével is megbirkóztak, majd egy méregerős hamburgert kínáltak nekik- tudósított az RTL Klub híradója.","shortLead":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten...","id":"20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef8086-3d62-46cd-8f79-82bade4518ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","timestamp":"2018. október. 14. 19:29","title":"Sírás lett a vége a szegedi chilievő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mennyezetről pottyant a megbeszélés közepébe.","shortLead":"A mennyezetről pottyant a megbeszélés közepébe.","id":"20181015_Masfel_meteres_piton_razott_fel_egy_reggeli_ertekezletet_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f338e66b-bab2-4c4f-91e9-5ab81246b3c0","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Masfel_meteres_piton_razott_fel_egy_reggeli_ertekezletet_Kinaban","timestamp":"2018. október. 15. 09:30","title":"Másfél méteres piton rázott fel egy reggeli értekezletet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","shortLead":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","id":"20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee6165a-65ee-4b9e-be19-31dd785174e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","timestamp":"2018. október. 15. 18:59","title":"Jön a tél, Budapesten is elindult a távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]