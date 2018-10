Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal való szakítása mögött. A két nagyágyú szeptemberben fújt visszavonulót. Azóta egyikük sem nyilatkozott, de Systrom most megtörte a jeget.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal komolyabb dolog áll Kevin Systrom és Mike Krieger, az Instagram társalapító-párosának Facebookkal...","id":"20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1cb4eb-d7da-4e7b-96ee-59cfba204fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e526a51-c3ae-42fc-90db-2738dad31f4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_instagram_kevin_systrom_mike_krieger_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. október. 16. 14:33","title":"Komoly balhé miatt távozhatott a Facebooktól a két Instagram-alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található idézetekhez hasonlókat kreál. Az eredmény több mint félelmetes lett.","shortLead":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található...","id":"20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cb3a01-cbb9-4506-9f58-fa13cea47e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","timestamp":"2018. október. 16. 16:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligencia saját Coelhóját – és hátborzongató idézeteket írt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","shortLead":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","id":"20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3478e21-d4b5-463f-a099-2ba30e0cc804","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","timestamp":"2018. október. 17. 17:48","title":"Ingyenjegyet és ebédet osztanak Németh Szilárdék, csak menjen valaki a birkózó vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá szervezett új Nemzeti Népegészségügyi Központ, miért fogytak el az alapvető felszerelések az állami járványügyi és diagnosztikai központban, és így miért áll le még halálos kórok vizsgálata is. Ez bizonyos tesztekre még igaz is lehetne, de akkor ez eddig is így történt volna, másrészt a központi laborokban már a gázpalack és a fertőtlenítőszer is fogytán van, amik nem éppen rövid lejáratú dolgok. A szintén fogytán lévő gumikesztyűkre pedig azt írták: a közvetlen felettes dolga ellenőrizni, hogy van-e kesztyű az állami laboratóriumokban dolgozó szakembereken, és nekik senki nem szólt, hogy nincs mit felhúzniuk. A magyar járványbiztonság mindenesetre \"Európában is egyedülálló\".","shortLead":"A rövid lejárati idő miatt így költséghatékony a megrendelésük – ezzel próbálja magyarázni a Kásler Miklós alá...","id":"20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d0575-1362-4552-aa9a-bce147028959","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kasler_uj_nemzeti_kozponja_magyarazkodas_kozben_csinalt_hulyet_magabol","timestamp":"2018. október. 17. 12:46","title":"Káslerék megmagyarázzák: fogytán a gumikesztyű, de a magyar járványügy egyedülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","shortLead":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","id":"20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7c1a2-d344-4a56-b4a9-b39aa5f34b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","timestamp":"2018. október. 16. 15:20","title":"800 millió eurós bírságot kapott az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","shortLead":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","id":"20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21640cad-913b-494c-97f8-ea1ff4b4393a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","timestamp":"2018. október. 16. 14:47","title":"A KDNP-s politikus last minute lakástakarékot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia megtestesítője lett az autók műszerfala. Hogy jelenleg az evolúció mely lépcsőfokán állunk, nehéz lenne megmondani, az viszont már látszik, milyen lesz a jövőben.","shortLead":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia...","id":"20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200e059c-bda7-4fa6-a1e1-bd0e810728dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","timestamp":"2018. október. 17. 11:20","title":"Úgy megváltozik az autók műszerfala, hogy rá sem fog ismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és Benkő Tibor honvédelmi minisztert. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint egy másik Orbán Flóra nevű lány használta a repülőt.","shortLead":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és...","id":"20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ace3c8-c28e-43e6-a530-dfd5c9a91e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","timestamp":"2018. október. 16. 13:00","title":"A kormányfő vagy egy százados Flóra nevű lányát hozta haza a HM gépe Ciprusról? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]