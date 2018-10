Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","shortLead":"Ronaldo a 6. és a 7. gólját is meglőtte az olasz bajnokságban.","id":"20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b29e24-12de-4cae-b3d0-23b6bbb36564","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Ronaldo_hatalmas_bombaval_vegezte_ki_az_Empolit","timestamp":"2018. október. 28. 10:52","title":"Videó: Ronaldo hatalmas bombával végezte ki az Empolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orosz prostituáltaknak és bűnözőknek intézett vízumokat, a brókerbotrányban érintett Tarsoly Csabával is üzletelt, de a rendőrség szerint nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.","shortLead":"Orosz prostituáltaknak és bűnözőknek intézett vízumokat, a brókerbotrányban érintett Tarsoly Csabával is üzletelt, de...","id":"20181029_Megszuntettek_a_nyomozast_Kiss_Szilard_volt_agrarattase_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb9646b-405d-4917-9f92-bc0c81df317d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Megszuntettek_a_nyomozast_Kiss_Szilard_volt_agrarattase_ugyeben","timestamp":"2018. október. 29. 08:13","title":"Megszüntették a nyomozást Kiss Szilárd volt agrárattasé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","shortLead":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","id":"20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31462a12-1537-4204-8639-3cf35fab6cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","timestamp":"2018. október. 29. 15:45","title":"A Momentum segít: dohányt és borotvakrémet küld Simonkának a „költözéshez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel csillagász, de senki nem hitt neki. Az ELTE kutatói szerint sikerült igazolniuk a felfedezést. ","shortLead":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel...","id":"20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f42389-ebba-495e-bc9e-a90820febda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","timestamp":"2018. október. 29. 17:30","title":"Bizonyítani tudták: az ELTE kutatói szerint tényleg porhold bujkál a Föld közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"velemeny","description":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","shortLead":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","id":"20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90258209-5469-41ce-a4f7-b55bf2d2b593","keywords":null,"link":"/velemeny/20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"Radnóti Zoltán: Hinni nem az intézményekben kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","shortLead":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","id":"20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82489432-20ce-49b7-a609-7aebfbf82149","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]