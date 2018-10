Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el nem határolódik a fehér nacionalizmustól.","shortLead":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el...","id":"20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb69ff-212c-48b5-8a94-4251c9a6d043","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Pittsburghi zsidók Trumpot és politikáját bírálják a zsinagógában történt támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük utat nyithat az alvászavarok kezelése és radikálisan új típusú altatók fejlesztése felé.","shortLead":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük...","id":"20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb3220b-e240-4903-9748-808bdb6c903e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","timestamp":"2018. október. 27. 20:03","title":"Magyar kutatók megtalálták az agyban a stressz és az álmatlanság kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0135a51-77f2-43f7-9a97-460e28804a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fokozattal valami abnormális történt. 