Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel az ÁNTSZ honlapjára, ahol szinte senki nem is keresné, a dokumentum ráadásul továbbra sem közérthető.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint a dokumentum gyakorlatilag titokban, mindenféle tájékoztatás nélkül került fel...","id":"20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7ef88-3fb5-4bdb-a139-0f64dd31609f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kiadta_az_Emmi_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_jelentest_de_sokat_kell_kutatni_hogy_meg_is_talaljuk","timestamp":"2018. október. 29. 16:05","title":"Kiadta az Emmi a kórházi fertőzésekről szóló jelentést, de sokat kell kutatni, hogy meg is találjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","shortLead":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","id":"20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95265709-0244-48d2-9a92-98519bbc8497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","timestamp":"2018. október. 30. 15:47","title":"Ezek az ország leggazdagabb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68360374-540a-4538-96e5-d792598a2602","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karl Ove Knausgård érkezik jövő év áprilisában Budapestre. ","shortLead":"Karl Ove Knausgård érkezik jövő év áprilisában Budapestre. ","id":"20181029_KarlOveKnausgrd_diszvendeg_konyvfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68360374-540a-4538-96e5-d792598a2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5febbace-18df-48fc-8dda-651f603580d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_KarlOveKnausgrd_diszvendeg_konyvfesztival","timestamp":"2018. október. 29. 14:45","title":"Norvég író lesz a Budapesti Könyvfesztivál díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon a családok helyzete döntő, és fontosabb, mint máshol: az azonos képességű gyerekek közt a szegényebbek közül kevesebb mer akárcsak gondolni a továbbtanulásra. Ugyancsak fontos, hogy milyen iskolába jár a gyerek, az iskolák közti különbségek meghatározóak.","shortLead":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon...","id":"20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687a240b-968a-40f8-9c21-0304a0b25ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","timestamp":"2018. október. 30. 11:26","title":"ENSZ: Magyarországon a szegényebb gyerekek közül sokan már nem is tervezik a továbbtanulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]