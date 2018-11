Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf","c_author":"Dobszay János","category":"kultura","description":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre népszerűbb stadion-előadásoknak köszönhetően – tovább nőttek.","shortLead":"Szokatlan titkolózás övezi a legfrissebb színházi statisztikákat. Ami biztos: a nézőszámok – részben az egyre...","id":"201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a4173a-1e12-4604-879f-cc0af98fdebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f93f7d-96da-4f30-9a8b-e46f6326705a","keywords":null,"link":"/kultura/201842__szinhazi_legek__taps_rend__stadionok__disz_lett","timestamp":"2018. november. 03. 14:00","title":"Színjáték számokkal: a pénzért és a nézőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30dd65c-939e-49ad-b952-08ff871a88f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","timestamp":"2018. november. 04. 12:00","title":"Ez történt: bajban a Föld, lényegében segélykiáltást tett közzé a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni Russel Crowe-t is, hogy vállalja el ismét a szerepet.","shortLead":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni...","id":"20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d233f5-6d61-4f8c-a0eb-83d4d6209c10","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","timestamp":"2018. november. 03. 08:32","title":"Már készül a Gladiátor folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1","c_author":"Pálinkás József","category":"gazdasag","description":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József atomfizikus, korábbi akadémiai elnök, az első Orbán-kormány oktatási minisztere. Állítja: Magyarország legfontosabb tőkebefektetése az oktatás és képzés.","shortLead":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József...","id":"201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c07ee4-c338-46db-a7a2-4c9c656c4f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","timestamp":"2018. november. 04. 07:00","title":"Pálinkás József: \"Igen, a piacgazdaságot meg kell védeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat az építkezéseknek, kérdés, milyen tartalomhoz készül a forma.","shortLead":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat...","id":"201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adbb182-984f-4011-89e3-e34a46f9610e","keywords":null,"link":"/itthon/201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","timestamp":"2018. november. 04. 09:00","title":"A kultúrharcot a nagyberuházások frontján is vívják, és sok csata vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","shortLead":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","id":"20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37874893-b080-4511-8bf7-323c54bdfcef","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","timestamp":"2018. november. 03. 18:40","title":"Wass Albert-szobra lett a Pest megyei Aszódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid, de látványos videókban össze is foglalta az újdonságok főbb jellemzőit.","shortLead":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid...","id":"20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0423d7d5-7fe0-4e31-9b13-1dd139d4ff81","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","timestamp":"2018. november. 03. 10:03","title":"Ezekben a videókban mindent elmond az Apple az új iPad Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]