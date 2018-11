Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög parti őrség pénteken őrizetbe vette egy nemzetközi migránscsempész-hálózat több tagját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy illegális bevándorlókat akartak észrevétlenül Olaszországba juttatni.","shortLead":"A görög parti őrség pénteken őrizetbe vette egy nemzetközi migránscsempész-hálózat több tagját, akiket azzal...","id":"20181102_A_gorog_parti_orseg_felszamolt_egy_migranscsempeszhalozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5aff4-c71a-4660-994c-49b3a29fec8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_A_gorog_parti_orseg_felszamolt_egy_migranscsempeszhalozatot","timestamp":"2018. november. 02. 21:06","title":"A görög parti őrség felszámolt egy migránscsempész-hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","shortLead":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","id":"20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8563f6-a47b-41bc-86a1-14d376794dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","timestamp":"2018. november. 02. 21:00","title":"Kikerülik a „kukaholdingot” a budapesti szelektív hulladékgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd66c2-82c7-49fc-b47b-d6542dc7ec69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy a Szabadság hídra kivonult a tűzoltóság és a rendőrség is. 