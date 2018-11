Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás bérleti díja. Helsinki Bizottság: A hajléktalanok bebörtönzése nem csak embertelen, drága is 2018. november. 08. 19:45 Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP. Kutatás: a Kutyapárt megelőzte az LMP-t 2018. november. 08. 11:17 A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz. Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego 2018. november. 08. 08:51 És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna. A WC-kagylóból támadt a kígyó egy férfira Thaiföldön 2018. november. 09. 06:16 A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak". „Számomra az ügynökmúlt sosem volt kérdés" – mégis közli a Kiss-Rigóval készült letiltott interjút a Magyar Hang 2018. november. 08. 10:18 Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában. Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát 2018. november. 09. 14:46 A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel. Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél 2018. november. 07. 17:35 Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple AirPodsára, és nem véletlenül. Nem AirPods, AirDots: a Xiaomi megcsinálta az olcsó bluetooth-os fülhallgatót 2018. november. 08. 13:03