Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót, vagy nagyon közel lesz hozzá. Ennél biztosabbat azért nem lehet mondani, mert nem tudni, hogyan alakul majd az euró árfolyama.","shortLead":"Történelmi léptékű eredményt érhet el idén az OTP Bank Nyrt. az elnök-vezérigazgató szerint: eléri az 1 milliárd eurót...","id":"20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d355d6c-a05e-4662-acd8-34be6572c8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3b040-f8ad-4bd0-a8e8-72645c93a4f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_csanyi_sandor_otp_egymilliard_euro_eredmeny_otp","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:28","title":"Egymilliárd eurós eredményt vár Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terrorizmus, munkanélküliség, környezet – a legújabb Eurobarometer-felmérés szerint ezek a területek, ahol az EU-polgárok szerint az uniónak a legtöbbet kellene tennie a helyzet javítása érdekében. A felmérésből az is kiderül, hogy az EU-s polgárok majdnem minden fontos kérdésben többet várnak el az uniótól.","shortLead":"Terrorizmus, munkanélküliség, környezet – a legújabb Eurobarometer-felmérés szerint ezek a területek, ahol...","id":"20180919_Ezek_a_kerdesek_foglalkoztatjak_a_legjobban_az_EUs_polgarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9e523-a5ff-420c-ba99-ad1fd321ffd9","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Ezek_a_kerdesek_foglalkoztatjak_a_legjobban_az_EUs_polgarokat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:15","title":"Ezek a kérdések foglalkoztatják a legjobban az EU-s polgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2880259c-c871-4717-802d-a4ef6518ff0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben debütált japán kisautó aktív biztonsági megoldásain a jelek szerint bőven lehetne mit javítani.","shortLead":"A nemrégiben debütált japán kisautó aktív biztonsági megoldásain a jelek szerint bőven lehetne mit javítani.","id":"20180920_az_uj_suzuki_nem_szerepelt_tul_jol_a_toresteszten_euro_ncap_biztonsag_jimny_terepjaro_ford_focus_audi_a6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2880259c-c871-4717-802d-a4ef6518ff0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015f2fcd-f5be-48ba-a885-0c336fefd12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_az_uj_suzuki_nem_szerepelt_tul_jol_a_toresteszten_euro_ncap_biztonsag_jimny_terepjaro_ford_focus_audi_a6","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Az új Suzuki nem szerepelt túl jól a törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","shortLead":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","id":"20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0725a2-46bd-49f0-a5a8-101473bb2357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:30","title":"326 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt utaltatott át a saját számlájára. ","shortLead":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt...","id":"20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb295614-fd8b-46ba-8559-ff38452fd659","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:54","title":"Politikus ennyit talán még sosem lopott, mint amennyivel a volt maláj kormányfőt vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","shortLead":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","id":"20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23285ed-7896-47d4-bd6a-119bcdae5beb","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:31","title":"György herceg igazi rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]