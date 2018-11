Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz tervező eljátszott a gondolattal, milyen lehetne az Apple jövő évi telefonja. Nem sajnálta belőle a technológiai csemegéket.","shortLead":"Egy olasz tervező eljátszott a gondolattal, milyen lehetne az Apple jövő évi telefonja. Nem sajnálta belőle...","id":"20181109_antonio_de_rosa_olasz_tervezo_koncepcioja_iphone_2019_iphone_11_digitalis_toll_meterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1325814-ed60-408a-897e-f8d5224f8137","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_antonio_de_rosa_olasz_tervezo_koncepcioja_iphone_2019_iphone_11_digitalis_toll_meterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 09. 11:33","title":"Az tényleg jó lenne, ha ilyen volna a jövő évi iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaliforniai rapper Instagram-posztokban tette egyértelművé, hogy mit gondol Trumpról. ","shortLead":"A kaliforniai rapper Instagram-posztokban tette egyértelművé, hogy mit gondol Trumpról. ","id":"20181109_Snoop_Dogg_befuvezett_a_Feher_Haz_elott_aztan_elkuldte_Trumpot_a_francba__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418834ae-8b9a-41a9-939a-29427a4e461c","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Snoop_Dogg_befuvezett_a_Feher_Haz_elott_aztan_elkuldte_Trumpot_a_francba__video","timestamp":"2018. november. 09. 13:54","title":"Snoop Dogg befüvezett a Fehér Ház előtt, aztán elküldte Trumpot a francba - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58624458-b388-4c72-901d-159448110271","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A Fidesz–KDNP-t, azaz Orbán Viktort azok is támogatják, akik nem értenek vele egyet.","shortLead":"A Fidesz–KDNP-t, azaz Orbán Viktort azok is támogatják, akik nem értenek vele egyet.","id":"20181110_TGM_63_szazalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58624458-b388-4c72-901d-159448110271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd11e49-c6a8-4f21-9af4-79cc55eb1ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_TGM_63_szazalek","timestamp":"2018. november. 10. 11:55","title":"TGM: 63 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyminiszter épp beszédet mondott a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárának tegnapi avatásán, mikor ez a fontos kép elkészült.","shortLead":"A pénzügyminiszter épp beszédet mondott a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárának tegnapi avatásán, mikor...","id":"20181110_Ilyen_tarsasagban_meg_nem_latta_Vargat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81acfb39-b1e7-45b8-97f7-cc5e9fdf2457","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Ilyen_tarsasagban_meg_nem_latta_Vargat","timestamp":"2018. november. 10. 09:18","title":"Ilyen társaságban még nem látta Vargát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","shortLead":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","id":"20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475d4d7b-36f5-4d4d-bf09-1bdbe644fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","timestamp":"2018. november. 09. 15:16","title":"Óvadék ellenében sem hagyhatja el otthonát M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg néhány hónapja mindenki „gender studies” szakértő volt, most hirtelen többen oktatási szakembereknek képzelik magukat – írja közösségi oldalán Fodor Éva.","shortLead":"Míg néhány hónapja mindenki „gender studies” szakértő volt, most hirtelen többen oktatási szakembereknek képzelik...","id":"20181110_A_CEU_rektorhelyettese_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek_Nem_lehet_szo_nelkul_hagyni_a_csusztatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07efdda5-117f-493d-b526-6e6c5b1e058c","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_CEU_rektorhelyettese_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek_Nem_lehet_szo_nelkul_hagyni_a_csusztatasokat","timestamp":"2018. november. 10. 11:37","title":"A CEU rektorhelyettese visszaszólt a Magyar Időknek: Nem lehet szó nélkül hagyni a csúsztatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy volt, hogy ismét színpadra áll, de egyelőre az orvosai bent tartják a kórházban.","shortLead":"Úgy volt, hogy ismét színpadra áll, de egyelőre az orvosai bent tartják a kórházban.","id":"20181109_Torocsik_Mari_ismet_korhazba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a63928a-0aa0-4a2f-a1ac-ac2fa3fad970","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Torocsik_Mari_ismet_korhazba_kerult","timestamp":"2018. november. 09. 13:54","title":"Törőcsik Mari ismét kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","shortLead":"Hamarosan lejár az egyéves haladék, kötelező lesz minden céges adóügyet a Cégkapun keresztül intézni.","id":"20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae42a461-283a-46da-9392-7243f385e97e","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Figyelmeztet_a_NAV_vege_a_haladeknak_kotelezo_lesz_a_Cegkaput_hasznalni","timestamp":"2018. november. 09. 10:12","title":"Figyelmeztet a NAV: vége a haladéknak, kötelező lesz a Cégkaput használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]