Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október végén előadás közben lett rosszul, az Operettszínházból kellett kórházba vinni a két felvonás közötti szünetben. A színművész most elmondta, mi történt vele.","shortLead":"Október végén előadás közben lett rosszul, az Operettszínházból kellett kórházba vinni a két felvonás közötti...","id":"20181109_kalloy_molnar_peter_rosszullet_szinhaz_eletmodvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf37cab-403f-4b6c-b5fd-4828b450b181","keywords":null,"link":"/elet/20181109_kalloy_molnar_peter_rosszullet_szinhaz_eletmodvaltas","timestamp":"2018. november. 09. 08:53","title":"Jobban van Kálloy Molnár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi Kecske utca egy szakasza. Szerdán a Fővárosi Közgyűlés további új utcanevekről dönthet. Ezekből válogattunk.","shortLead":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi...","id":"20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade8d871-1765-4fc7-90c0-c376059bc7c5","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","timestamp":"2018. november. 10. 10:41","title":"Makovecz Imréről neveznének el egy utcát a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","shortLead":"Pedig az OLAF adatai szerint az ottani beruházás volt a modell a későbbi csalásokhoz.","id":"20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d9ddd-1554-489a-bd67-1b6819e8aadc","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_hodmezovasarhely_nemzeti_nyomozo_iroda_nyomozas_elios_ugy_csalas_olaf","timestamp":"2018. november. 10. 08:27","title":"Hódmezővásárhelyről sem kérte be a rendőrség az Elios-papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett, hogy a rendszer automatikusan bezárná az éppen használatban lévő appot, bevonja a felhasználót a frissítésbe.","shortLead":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett...","id":"20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609c8e4-4bdc-4569-a967-5a19a4514d14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. november. 09. 09:03","title":"Androidos mobilja van? Kiveszik a rendszerből az egyik legzavaróbb dolgot, jön az újféle frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275e1c7f-8b16-4ffb-9dd1-62daafef4cfb","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A MáSzínház nevű társulat ép és fogyatékkal élő emberekkel dolgozik, improvizációs szituációk során születnek meg az előadásaik. A KépMás – próbálom túlkiabálni magam című darabjukban öt nő beszél a vágyairól és arról, hogy mit jelent számára a mai világban nőnek lenni. A színház társadalmilag fontos szerepére Balla Dávid dokumentumfilmje hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A MáSzínház nevű társulat ép és fogyatékkal élő emberekkel dolgozik, improvizációs szituációk során születnek meg...","id":"20181109_Egy_fogyatekkal_elo_nonek_is_vannak_vagyai_es_szereti_ha_nokent_neznek_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275e1c7f-8b16-4ffb-9dd1-62daafef4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140aa9d-536d-4932-b9ed-9457c137d8f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Egy_fogyatekkal_elo_nonek_is_vannak_vagyai_es_szereti_ha_nokent_neznek_ra","timestamp":"2018. november. 09. 14:51","title":"Egy fogyatékkal élő nő is szereti, ha nőként néznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz a cukorbetegek világnapja.","shortLead":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz...","id":"20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479e0e-8d96-479c-8648-ee436b8a0d34","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","timestamp":"2018. november. 10. 11:01","title":"A vérünket adtuk az igazságért, ön se féljen tőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]