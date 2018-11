Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és az informatikai rendszer lassulása viszont lebuktatta őket.","shortLead":"Az iskola igazgatója és a helyettese szerette volna kiegészíteni a keresetét, így Ethereum-bányászatba fogott. A zaj és...","id":"20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650ce54-2176-4616-9d9a-74f43cb8e00b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kina_kriptopenz_ethereum_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 10. 14:03","title":"Magas volt az áramszámla, két tanár nekiállt az iskolában kriptopénzt bányászni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Imrét nagyon meglepte a gyorsan jött népszerűség.","shortLead":"Fekete Imrét nagyon meglepte a gyorsan jött népszerűség.","id":"20181110_Megtalaltak_a_Google_Street_View_foldon_elterulo_bicikliset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c172b-80e3-43f3-bfb3-f1485c6177d0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Megtalaltak_a_Google_Street_View_foldon_elterulo_bicikliset","timestamp":"2018. november. 10. 07:50","title":"Megtalálták a Google Street View földön elterülő biciklisét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali kormány élén ugyanilyen problémákkal szembesült. ","shortLead":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali...","id":"20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e451134-e124-4030-bdc5-c6611461e7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","timestamp":"2018. november. 09. 12:20","title":"A populista kormány lájkvadász politikája nem oldja meg a gondokat, az olaszoknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","shortLead":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","id":"20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da804b7-6b5a-4442-af37-20850fa6fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","timestamp":"2018. november. 10. 19:12","title":"Bróker Marcsi: Ártatlan vagyok, csak a napi tevékenységemet végeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"A toplista élén egy Hyundai tanyázik, mellyel valós felhasználási körülmények mellett 400 kilométernél többet lehet...","id":"20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b9fc9d-debc-4747-9e98-ee555861c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3502596-d641-48d9-a6d1-eaf6cb941650","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_nem_a_mesebeli_gyari_adatok_hanem_a_gyakorlat_szerinti_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","timestamp":"2018. november. 10. 08:21","title":"Hagyjuk a mesebeli gyári adatokat, ezek a leghosszabb hatótávú villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében. ","shortLead":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer...","id":"20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c79f1-9df2-4758-8d38-0900af1f91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Már Istvánnál és Koppánynál kettévált ez az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]