[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent szegénységi kockázatot.","shortLead":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent...","id":"20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c896cfc-55d1-4281-8ab7-dd68665e2590","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","timestamp":"2018. november. 11. 08:43","title":"Novák Katalin arról, miért kell nemzeti konzultáció: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek, hogy az ügyfélszolgálat nem küldött neki új jelszót.","shortLead":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek...","id":"20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f59d9-99a3-43bf-bb1c-4a2c09c74b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Nem kapott új jelszót, bombát küldött a BitCoin-cégnek egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87df458-10cc-4b70-bcbe-1e6319722626","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először játszott otthon tulajdonosa, Vichai Srivaddhanaprabha tragikus helikopterbalesete után a Leicester City. 