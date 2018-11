Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk az nem teljesen világos, kivel szúr ki ezzel magán kívül. ","shortLead":"Mondjuk az nem teljesen világos, kivel szúr ki ezzel magán kívül. ","id":"20181113_Igazi_parkolasi_troll_ez_a_budapesti_Ferraris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28dad0-a319-4eb3-92a1-6e6aa6234d56","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Igazi_parkolasi_troll_ez_a_budapesti_Ferraris","timestamp":"2018. november. 13. 09:26","title":"Igazi parkolási troll a kerékbilincses budapesti ferraris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly mértékben csökkenti a mobil energiafelhasználását, ha sötét módba kapcsolják a rendszert.","shortLead":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly...","id":"20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c645312-c996-4c64-9691-90c466984930","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","timestamp":"2018. november. 12. 08:03","title":"Túl gyorsan lemerül a telefonja? A Google hamarosan aktiválja az Androidban az egyik \"szent grált\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd","c_author":"Index","category":"vilag","description":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36 százalékra legyőzte a Momentum jelöltjét - írta az Index. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36...","id":"20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fd504c-2761-4222-972e-ce1edd746821","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 21:57","title":"A XVI. kerületben is a Fidesz győzött, ott a Momentum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött, hogy a projekt átadása kitolódhat.","shortLead":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött...","id":"20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a98694-0e9d-409d-87d4-f3b2531d7414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","timestamp":"2018. november. 12. 08:55","title":"Korábban tagadták, de már a kormányzat is elismeri, hogy csúszhat Paks II. átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet és a határon túli magyar lakta területeket egységbe foglaló térségnek úgy, hogy Hódmezővásárhellyel szorosabbra fűzi a szálakat. Lázár János volt miniszter, jelenlegi parlamenti képviselő egy helyi portálnak adott interjúban beszélt a tervekről.","shortLead":"Szeged még fontosabb lett a Fidesznek, mint valaha, de Botka László nélkül. Szeged lenne a központja egy Dél-Alföldet...","id":"20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d142b39-bfda-4cb2-97a5-3ac38c447fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Lazar_Janos_Botka_Janos_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:25","title":"Végleg leszámolna a Fidesz Botkával Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]