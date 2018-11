Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d457e4-904f-4f16-bf84-feb46f6e1fa1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyilkossági kísérlettel vádolják Imelda Cortezt, aki nem akarta megszülni a nemi erőszak során fogant gyerekét. Salvadorban ugyanis az abortuszt minden körülmények között tiltják.","shortLead":"Gyilkossági kísérlettel vádolják Imelda Cortezt, aki nem akarta megszülni a nemi erőszak során fogant gyerekét...","id":"20181112_20_evre_bortonbe_kuldhetik_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d457e4-904f-4f16-bf84-feb46f6e1fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1786c767-129d-4b78-9d64-6559632f909e","keywords":null,"link":"/elet/20181112_20_evre_bortonbe_kuldhetik_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. november. 12. 14:05","title":"20 évre börtönbe küldhetik a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már az utódról, a még erősebb Kirin 990-ről hallani.","shortLead":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már...","id":"20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ca023-24b4-484c-bb50-2f0111116e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2018. november. 13. 17:03","title":"Még erősebb telefonok jönnek: hamarosan érkezik a Kirin 990","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","shortLead":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","id":"20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0488602-1007-4c55-a358-c38abb075e1e","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","timestamp":"2018. november. 12. 14:27","title":"Senkit nem hagyott külföldön a csődbe ment utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén, amelynek szeptember eleje óta nincs radiológusa. A sürgősségi felvételi hely bezárását már hónapokkal ezelőtt javasolták a kórház főparancsnokának, miután a munkaerő-hiányos helyzet a biztonságos betegellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó...","id":"20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef29ace-1d2a-46a0-aa95-38688cd1b626","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. november. 13. 06:30","title":"Most a radiológushiány miatt vannak veszélyben a betegek a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","shortLead":"Mutatunk egy sportkocsit, mely látványos módon és sikeresen mossa el a több évtizedes típus és 2018 közötti határt.","id":"20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a26afc-6a60-4827-943b-7d81a21f6c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b8b337-cded-4b25-8d88-77e5d1e1eba5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_vegre_egy_gyonyoru_uj_ferrari_amely_melto_az_f40_emlekehez_olasz_sportkocsi_design","timestamp":"2018. november. 13. 08:21","title":"Végre egy gyönyörű új Ferrari, amely méltó az F40 emlékéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint még éjszaka is dolgoztak azért, hogy előrelépés történjen az ügyben.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint még éjszaka is dolgoztak azért, hogy előrelépés történjen az ügyben.","id":"20181113_Theresa_May_Utolso_legnehezebb_szakaszukban_vannak_a_Brexittargyalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3152755-7c3f-4eff-9d74-3ce58e9db185","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Theresa_May_Utolso_legnehezebb_szakaszukban_vannak_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. november. 13. 05:39","title":"Theresa May: Utolsó, legnehezebb szakaszukban vannak a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]