Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai felhasználóknál is megjelent a Videóparti, a Facebook csak nemrég bemutatott új funkciója, amellyel az ismerősökkel együtt nézhetünk videókat, úgy, mintha a másik is ott ülne mellettünk. ","shortLead":"A hazai felhasználóknál is megjelent a Videóparti, a Facebook csak nemrég bemutatott új funkciója, amellyel...","id":"20181112_facebook_videoparti_csoportos_videonezes_facebook_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebd4fca-4e60-488f-9978-8c42c492aed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_videoparti_csoportos_videonezes_facebook_video","timestamp":"2018. november. 13. 08:03","title":"Már a magyarok is használhatják a Facebook új, mozizós funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","id":"20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6506dea-0460-49bf-aafd-fcf9354a201c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","timestamp":"2018. november. 14. 07:00","title":"Ártatlannak vallotta magát első tárgyalásán a Köpcös, a világ legnagyobb drogbárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És erről Facebook-posztban is büszkén megemlékezett a Fidesz alelnöke.","shortLead":"És erről Facebook-posztban is büszkén megemlékezett a Fidesz alelnöke.","id":"20181112_Nemeth_Szilard_mar_kitoltotte_a_nemzeti_konzultaciot__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6bc7b1-b51b-4f41-9506-d36bfb94053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c310df-e6dd-4d8d-96c0-5a989ba46a80","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nemeth_Szilard_mar_kitoltotte_a_nemzeti_konzultaciot__foto","timestamp":"2018. november. 12. 20:55","title":"Németh Szilárd már kitöltötte a nemzeti konzultációt - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliós összegekről lehet szó egyes, egészségesebbnek minősített embereknél, az MSZP azt is belevenné egy országgyűlési határozatba, hogy a kormány kérjen bocsánatot. ","shortLead":"Milliós összegekről lehet szó egyes, egészségesebbnek minősített embereknél, az MSZP azt is belevenné egy országgyűlési...","id":"20181113_Hatarozatban_kovetelne_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasok_karpotlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d125ef-456d-43da-995c-8c3282d19c9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Hatarozatban_kovetelne_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasok_karpotlasat","timestamp":"2018. november. 13. 19:25","title":"Határozatban követelné az MSZP a rokkantnyugdíjasok kárpótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","shortLead":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","id":"20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e1c61a-1460-4f9b-9dc5-82bc16bc3288","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","timestamp":"2018. november. 13. 17:36","title":"Széttépte a konzultációs ívet egy MSZP-s képviselő a parlamenti ülésteremben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74712956-19e7-468b-8676-4d3105c3911c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1639b6b-5782-49f6-aa9d-32bb3dd6eef4","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Simicska_Orbanhoz_hasonlo_elbanasban_reszesul","timestamp":"2018. november. 13. 12:30","title":"Simicska Orbánhoz hasonló elbánásban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","shortLead":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","id":"20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbf55e6-524e-4bc9-b265-008be7388dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","timestamp":"2018. november. 14. 10:03","title":"Samsung telefonja van? Jön a vadiúj felület, és lehet, hogy az ön mobilja is megkapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]