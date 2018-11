Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt, Orbán lányát magángéppel hozhatták haza Ciprusról, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt...","id":"20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d356503-18e2-4104-859a-b9a122a42560","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 09. 13:24","title":"Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Fidesz Demeter Márta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat: tizenegyest adott egy, a saját lábában eleső játékosnak.","shortLead":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat...","id":"20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b8c825-91c7-4094-abc4-dd84984114d8","keywords":null,"link":"/sport/20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","timestamp":"2018. november. 08. 12:22","title":"Akkorát hibázott Kassai Viktor, hogy még tőle kértek bocsánatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett...","id":"20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abdcd61-f60f-4743-a2e3-60211c9c65c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","timestamp":"2018. november. 08. 08:50","title":"Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa47bdb1-ee52-4ba9-b532-ab023b871188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_A_muveszet_csodaja_DrMariasnal_Trump_a_Gyongyhaju_lanyt_enekli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa47bdb1-ee52-4ba9-b532-ab023b871188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e40890-1c2e-4b51-9459-adc2dd9cbdcd","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_muveszet_csodaja_DrMariasnal_Trump_a_Gyongyhaju_lanyt_enekli","timestamp":"2018. november. 09. 15:22","title":"A művészet csodája: Trump a Gyöngyhajú lányt énekli DrMáriásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok az újabb világkupa-forduló nyitónapján két aranyérmet nyert.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok az újabb világkupa-forduló nyitónapján két aranyérmet nyert.","id":"20181109_hosszu_katinka_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a204951-7e61-42b3-b1be-5be6907d54bb","keywords":null,"link":"/sport/20181109_hosszu_katinka_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2018. november. 09. 12:32","title":"Tokióban is halmozza az érmeket Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","shortLead":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","id":"20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c56aa3-06b7-48c8-bf48-6a3f2ab0ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","timestamp":"2018. november. 09. 18:10","title":"Népszava: Két helyettes államtitkár is távozik az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e349c6-0354-41cd-a1be-60d2e9f6212b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás igénybevételével legolcsóbban 9,4 millió forint ellenében vezethetünk haza egy elektromos Konát. De nem keveset kell várnunk rá.","shortLead":"Az állami támogatás igénybevételével legolcsóbban 9,4 millió forint ellenében vezethetünk haza egy elektromos Konát. De...","id":"20181108_500_kilometeres_hatotav_hazankban_a_hyundai_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e349c6-0354-41cd-a1be-60d2e9f6212b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9685-8951-4f1c-b28a-81586d793da4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_500_kilometeres_hatotav_hazankban_a_hyundai_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2018. november. 08. 08:21","title":"500 kilométeres hatótáv: hazánkban a Hyundai elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És egyelőre csak dízelmotorral kapható.","shortLead":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És...","id":"20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af3152-3400-4eda-9918-191eac7f0338","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Magyarországon a Skoda Kodiaq új kihívója, a 7 üléses Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]