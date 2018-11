Az albán rendőrség is megerősítette, hogy a Magyarországon menedékjogot kérő volt macedón kormányfőt, Nikola Gruevszkit egy tiranai magyar diplomáciai autó hozhatta Magyarországra.

Most az albán Korrieri című lap fotót is közölt erről, a korrupció miatt elítélt volt miniszterelnök ott ül a volán mögött, a felvételt minden jel szerint egy közlekedési kamera rögzítette. A 24.hu által közölt hírek szerint az albániai rendőrség azt is hozzátette, hogy Gruevszki november 11-én este 7 óra 11 perckor lépte át az Albánia–Montenegró-határállomást.

© Korrieri

Gruevszki a belügyminiszter külön engedélyével léphetett az országba, ezt állítja a Magyar Helsinki Bizottság.

